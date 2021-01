Der Schulleiter des Berufskollegs St. Michael, Jens Beckmann , und der BWL-Fachlehrer Michael Wedeking starten mit großer Zuversicht ins neue Schuljahr – und damit in die „Nach-Corona-Phase“, die sich mit Beginn der Impfaktionen andeutet.

Auch wenn sich aktuell noch viele Klausuren aus dem vergangenen Jahr im Schulbüro ansammeln, gehen die beiden Pädagogen gut organisiert und mit viel Vorfreude an die Arbeit. Aktuell laufen die Neuanmeldungen für den Schulstart im August.

„ Auf ein persönliches Anmeldegespräch in der Schule verzichten wir aktuell. Auf ein persönliches Anmeldegespräch in der Schule verzichten wir aktuell. “ Schulleiter Jens Beckmann

Informationen und Anmeldeunterlagen bekommen Schüler und Eltern direkt über das Schulbüro. Das Berufskolleg bietet seinen zukünftigen Schülern die beruflichen Abschlüsse des Abiturs, des Fachabiturs und des mittleren Bildungsabschluss im Bereich Wirtschaft / Verwaltung an. „Auf ein persönliches Anmeldegespräch in der Schule verzichten wir aktuell. Wir möchten allen zukünftigen Mitgliedern der Schulgemeinde die Gelegenheit geben, sich schnell, unkompliziert und kontaktlos für das kommende Schuljahr anzumelden“, so Schulleiter Jens Beckmann.

Wer noch unentschlossen ist und die letzten notwendigen Informationen für das kommende Schuljahr sucht, ist zu einem Videochat am Dienstag (26. Januar) um 19 Uhr eingeladen. Weitere Informationen gibt es dazu auch im Internet.