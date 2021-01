Was nicht alles auf zwölf Quadratmetern geht! Tina Potthoffs neue Welt ist halb Kiosk, halb Café. Und zusammen die „Büdchenliebe“. Allein der Name verzückt. Das darin aber auch. Der Kiosk am Krankenhaus lebt in diesen Tagen frisch auf. Und macht schon jetzt Lust auf schönere Zeiten, wenn es mit gepacktem Bollerwagen zum Picknick in den Stadtpark geht. Oder sollte es für den Knirps doch lieber ein Leih-Kettcar sein?