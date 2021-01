Medizinische Masken sind Pflicht

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Kreisverwaltung und Stadt Ahlen befasst sich mit den im Vergleich zu Umlandkommunen erhöhten Corona-Inzidenzwerten in Ahlen. Darüber hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger jetzt im Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Ahlen (SAE) berichtet. „Wir wollen den Ursachen dafür auf den Grund gehen und gegebenenfalls konkrete Maßnahmen aus der Analyse ableiten“, so der Verwaltungschef.

Das Geschehen biete ein heterogenes Bild. „Infektionen treten über das Stadtgebiet verteilt auf und sie treffen alle Altersgruppen.“ Mit der seit November in Ahlen an belebten Örtlichkeiten geltenden Maskenpflicht und den ab nächster Woche erneut verschärften Regelungen der Coronaschutzverordnung seien die herrschenden Vorsichtsmaßnahmen bereits weitreichend. „Das kann uns angesichts der Zahlen aber nicht genügen“, gibt sich Berger entschlossen. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen) für Ahlen bei 280, die für den Kreis Warendorf erreichte 135,7.

Ab nächster Woche müssen medizinische Masken getragen werden im Einzelhandel und ÖPNV. In Ahlen auch in städtischen Gebäuden. Foto: MAGS NRW

Während noch untersucht und beraten wird, ob Ahlen bestimmte weitere Schutzvorkehrungen gegen das neuartige Virus ergreift, hat der SAE bereits entschieden: Ab Montag (25. Januar) gilt auch in den Dienstgebäuden der Stadt Ahlen für alle Besuchenden und Mitarbeitenden die Pflicht zum Tragen von medizinische Masken im Sinne der Coronaschutzverordnung. Darunter fallen sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder vergleichbare Masken (KN95 / N95).

Alexander Berger erneuert in diesem Zusammenhang den Appell, Besuchstermine in der Stadtverwaltung auf absolut unverzichtbare Anlässe zu reduzieren. Sein Ratschlag: „Die meisten Anliegen können auch telefonisch erledigt werden.“

Trotz vieler Kolleginnen und Kollegen, die ihre Arbeit in das Homeoffice verlegt haben, bleibt die Stadtverwaltung voll arbeitsfähig. „Rund ein Drittel der mit Verwaltungstätigkeiten betrauten Mitarbeitenden macht davon Gebrauch“, sagt Berger. Er geht davon aus, dass in den nächsten Tagen die Zahl noch steigen wird. Seit Beginn des Infektionsgeschehens im Frühjahr unterstütze er Homeoffice und Telearbeit, „wo es nur geht“. An alle Bürgerinnen und Bürger gewandt bittet der Bürgermeister um Ausdauer: „Wichtig bleibt, dass wir gemeinsam die Disziplin wahren und mit den Schutzmaßnahmen nicht nachlässig werden.“

Für Terminvereinbarungen mit der Stadtverwaltung kann über die zentrale Telefonnummer 59-0 angerufen werden, sofern die Durchwahlen der Sachbearbeitenden nicht bekannt sind. Von dort erfolgt die Vermittlung in die jeweiligen Fachbereiche. Je nach Anliegen können die Kontaktdaten der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf der Homepage der Stadt Ahlen im „Serviceportal“ aufgerufen werden.

Der Bürgerservice(Personalausweise, Um- und Anmeldungen und mehr) kann für die Vereinbarung von Terminen unter der Telefonnummer 5 94 01 erreicht werden.