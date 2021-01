168 Fortbildungen an einem Tag

Gleich 168 Fortbildungen absolvierten Lehrkräfte der Städtischen Gesamtschule Ahlen an nur einem Tag. „Digitaler geht es nicht und individueller auch nicht“, zieht Schulleiterin Elisabeth Beier ein Fazit nach dem schulinternen Fortbildungstag.

Damit sieht die Schule ihre Lehrerinnen und Lehrer „nun richtig gut gerüstet für die jetzt noch länger andauernde Phase des kompletten Distanzunterrichtes“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Hamburger Unternehmens Fobizz machte das möglich. Experten aus Bildung, Wissenschaft und Technik gaben ihr Wissen in den Lernvideos weiter.

„ Das ist der positive Aspekt unserer Krise, den man nicht verkennen darf. Das ist der positive Aspekt unserer Krise, den man nicht verkennen darf. “ Frauke Hantel-Laufenberg

Aus einem Angebot von über 50 Fortbildungsthemen zu Medienkompetenz und Digitalisierung konnten die Lehrkräfte wählen. Die Favoriten waren vielfältig: Sie reichten von „Ideen und digitale Tools für kreativen Präsenz- und Fernunterricht“ über „3D-Druck im Unterricht“ bis zu „Klimawandel und Nachhaltigkeit im Unterricht mit digitalen Tools“ und „Digital unterrichten – das virtuelle Klassenzimmer“.

Sandra Heuer-Rabe, Klassenlehrerin im neuen fünften Gesamtschuljahrgang, war begeistert von den „Tools“ (Werkzeugen), mit denen man Unterricht digital, kreativ und anschaulich gestalten kann. Denn darum gehe es in dieser für die Kinder nicht ganz einfachen Zeit, sie trotz der Umstände zu motivieren und weiterhin Lerninhalte vermitteln zu können. „Das ist der positive Aspekt unserer Krise, den man nicht verkennen darf“, blickt die Didaktische Leiterin, Frauke Hantel-Laufenberg , in die Zukunft: „Wir legen Wert darauf, in unseren Entscheidungen für unser pädagogisch-didaktisches Konzept zum Distanzlernen nicht kurz zu denken, sondern den Innovationsschub auch nach Corona zu nutzen.“ Die Digitalisierung ermögliche mobiles, zeit- und ortsunabhängiges Lernen und einen Zuwachs an digitalen Kompetenzen.

„ Auf diese Weise sind wir in der Lage, unseren Stundenplan eins zu eins digital umzusetzen. Auf diese Weise sind wir in der Lage, unseren Stundenplan eins zu eins digital umzusetzen. “ Fabian Blech

Voraussetzung für zeitgemäßes Arbeiten sei eine Schulplattform für digitalen Unterricht. Schon im April gab die Stadt auf Anfrage der Städtischen Gesamtschule den Zuschlag zur Nutzung von „IServ“. Der stellvertretende Schulleiter Fabian Blech richtete bereits im ersten Lockdown die Plattform ein. So konnte im gesamten ersten Halbjahr des Schuljahres der „Ernstfall“ Distanzunterricht geprobt werden, inklusive technischem Support. „Auf diese Weise sind wir in der Lage, unseren Stundenplan eins zu eins digital umzusetzen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer nutzen dazu das Modul Videokonferenzen oder den Messenger von IServ“, erläutert Blech. Den digitalen Weg geht die Gesamtschule auch bei der Organisation der Anmeldetermine.

In einem Online-Kalender können feste Termine gebucht werden. Wer den digitalen Weg nicht nutzen möchte, kann einen Termin vereinbaren unter Telefon 91 16 20.