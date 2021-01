Nicht alle Schüler gut verbunden

Seitdem die Corona- Pandemie den Präsenzunterricht in der Fritz-Winter-Gesamtschule infrage stellt, macht sich die Schule Sorgen um die digitale Ausstattung in den Elternhäusern.

Thema Bildungsgerechtigkeit

Während manche Elternhäuser recht gut ausgestattet sind mit iPad, Laptop oder PC und Drucker, müssen andere Schüler mit dem Smartphone auskommen. Die einen lernen mit Freude, die anderen mühen sich ab. Bildungsgerechtigkeit sehe anders aus, erklärt die Schulleitung in einer Pressemitteilung.

Die Fritz-Winter-Gesamtschule plädiert dafür, dass jeder Schüler ein eigenes iPad haben soll. Die Schulkonferenz hat deshalb beschlossen, dass in allen Klassen und Jahrgangsstufen mit einem iPad gearbeitet werden soll und bittet die Eltern um Anschaffung eines iPads über ein Bestellportal, das in den nächsten Tagen online gestellt wird.

Die Grafik der Jahrgangsstufe 11. Foto: Fritz-Winter-Gesamtschule

Bereits vor zwei Jahren hat die Fritz-Winter-Gesamtschule das iPad für die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe eingeführt, beginnend mit der Jahrgangsstufe elf im Schuljahr 2019/20, so dass aktuell alle Schüler in den Jahrgängen elf und zwölf ein iPad haben, teilweise als Leihgerät der Schule.

Eine aktuelle Umfrage unter den Schülern in der gymnasialen Oberstufe zeigt den Erfolg dieses Beschlusses von vor zwei Jahren. Während die Schüler in den Jahrgangsstufen elf und zwölf auch zu Hause die iPads nutzen können und sich an der Umfrage zu fast 100 Prozent beteiligt haben, weil für sie die Benutzung des digitalen Endgerätes selbstverständlich ist, liegt allein die Rückmeldung bei den 13ern bei nur gut 80 Prozent.

„Wichtig ist nicht nur die gelegentliche Nutzung der iPads aus dem iPad-Koffer der Schule, sondern der alltägliche Gebrauch. Deshalb braucht jeder Schüler ein eigenes iPad. Eltern, die sich das nicht leisten können, müssen unterstützt werden“, so der Schulleiter Alois Brinkkötter.

Aktuell sind in der Fritz-Winter-Gesamtschule alle iPad-Koffer leergeräumt worden und als Leihgeräte an die Schüler in der 13, der Jahrgangsstufe zehn und teilweise auch der Jahrgangsstufe neun ausgegeben worden. „Damit haben wir sicherlich nicht alle Probleme gelöst. Aber hier und da helfen können“, so die für die Jahrgänge neun und zehn zuständige Abteilungsleiterin Ines Reicke. „Allein der mancherorts enge Wohnraum macht Lernen im häuslichen Umfeld nicht unbedingt einfach.“