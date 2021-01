Abfall-Navi digitale Erinnerungshilfe

Noch nicht bis zu jedem Haushalt hat sich die Nachricht verbreitet, dass der private Entsorger „PreZero“ seit Beginn des Jahres Wertstoffe in vierwöchigem Rhythmus abfährt. Zunächst noch in gelben Säcken, ab voraussichtlich Ende März in der gelben Tonne. „Teilweise haben sich auch die Abfuhrtage geändert“, ergänzt Frank Buntrock , Entsorgungsleiter der Ahlener Umweltbetriebe (AUB).

Auf Papier und digital

Eine Übersicht der Abfuhrtage bietet der städtische Abfallkalender in Papierform und in digitaler Form das Abfall-Navi. Ebenso gibt der „Tonnenticker Pro“ als kostenfreie App für Smartphones Auskunft, wann es Zeit ist,die Säcke beziehungsweise demnächst Tonnen mit Wertstoffen an die Straße zu stellen.

„Natürlich kann auch direkt die Servicenummer der Umweltbetriebe unter 59 90 00 angerufen werden, um die Abholtage zu erfragen“, bietet Frank Buntrock eine weitere Informationsquelle an.

Gelbe Säcke, die zum falschen Zeitpunkt herausgestellt werden, seien für das Stadtbild nicht förderlich. Schlimmer als der Anblick seien aber Verunreinigungen, wie Frank Buntrock veranschaulicht: „Wind und Wetter in Verbindung mit Vandalismus führen leider immer wieder zu massiven Verschmutzungen, die beim korrekten Blick in den Abfallkalender ganz einfach zu vermeiden sind.“ Im Übrigen helfe auch eine gute Nachbarschaft. Sollte jemand trotz der zahlreichen Quellen noch immer nicht wissen, wann in seinem Quartier Wertstoffe abgefahren werden, „hilft manchmal auch der freundliche Wink von Haustür zu Haustür“, so Frank Buntrock.

„ Wer möchte, kann sich zudem per E-Mail an die Abfuhrtermine erinnern lassen. Wer möchte, kann sich zudem per E-Mail an die Abfuhrtermine erinnern lassen. “ Frank Buntrock

Ob als gedruckte, digitale oder Navi-Version: Der von den Ahlener Umweltbetrieben (AUB) für das Jahr 2021 veröffentlichte Abfallkalender ist in allen Varianten verfügbar. Frank Buntrocks Favorit ist das Abfall-Navi. „Nicht nur, dass über das Abfall-Navi mit wenigen Klicks zu erfahren ist, wann und welcher Müll in der jeweiligen Straße abgeholt wird und man sich bequem seinen eigenen Abfuhrkalender erstellen kann. Wer möchte, kann sich zudem per E-Mail an die Abfuhrtermine erinnern lassen, und wird so keinen Tag mehr verpassen.“ Das Abfall-Navi ist – ebenso wie der Abfallkalender – auf der städtischen Homepage sowie unter der Rubrik „Services“ in der Ahlen-App zu finden.

Kalenderausgaben

Erhältlich ist der Abfallkalender in Papierform im Bürgerservice im Rathaus und am neuen Wertstoffhof. Außerdem bei

Kaufland (Kleiwellenfeld 16),

Volkers Kiosk (Gemmericher Straße 113a und Am Röteringshof 92),

Bienes Kiosk (Vorhelmer Weg 65),

Kiosk Sierleja (Walstedder Straße 62)

Stadtteilbüro Glückaufplatz

Rewe-Markt Dolberg (Alleestraße 1)