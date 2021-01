Ein 17-jähriger Ahlener verabredete sich am Dienstag gegen 20.10 Uhr mit einem Bekannten – ebenfalls 17 Jahre alt – an der Pankratiusstraße. Der junge Mann kam in Begleitung eines weiteren 17-Jährigen aus Ahlen zum verabredeten Treffpunkt. Die Jugendlichen gerieten wegen Geldforderungen in Streit, der sich auf einem angrenzenden Spielplatz fortsetzte. Dort schlugen und würgten die beiden hinzugekommenen 17-Jährigen das Opfer und entrissen ihm den mitgeführten Rucksack. Daraus nahmen sie persönliche Gegenstände, ließen den Rucksack zurück und flüchteten vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der 17-Jährige blieb unverletzt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei bezüglich der Tatverdächtigen dauern an. Wer befand sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes und hat die Tat oder die Jugendlichen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen unter Telefonn 96 50 oder der E-Mail an poststelle.warendorf @polizei.nrw.de entgegen.