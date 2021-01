Hummels: „Zwei Jahre sind zu wenig“

Das Sportarchiv platzt aus allen Nähten. Um die ständig wachsende Sammlung von Fotos, Festschriften, Plakaten, Pokalen und Trikots aus Ahlens sportlicher Vergangenheit langfristig gut aufzubewahren, reicht der überschaubare Raum am Wersestadion längst nicht mehr aus. Doch die Suche nach einer neuen, dauerhaften Bleibe gestaltet sich schwierig.

Sportarchiv-Ausstellung im Heimatmuseum 2016 Foto: Christian Wolff

Da bot sich die ehemalige Bodelschwinghschule an, wo auch der Verein „Keiner geht verloren“ vor wenigen Wochen eine neue Bleibe gefunden hat. „Wir haben uns kurz vor Weihnachten die Räume angeschaut“, sagte Martin Hummels als Vertreter des Stadtsportverbands am Donnerstag im Sport- und Freizeitausschuss. „Es wäre optimal gewesen, weil wir zugleich auch einen Bereich für Ausstellungen bekommen hätten.“ Doch den bereits erhaltenen Schlüssel habe er kurz darauf wieder abgegeben. Der Grund: Lediglich einen Vertrag über zwei Jahre habe die Stadtverwaltung anbieten können, verbunden mit einer finanziellen Belastung, die von einer ehrenamtlichen Einrichtung nicht zu stemmen ist. Das funktioniere so nicht. „Ich kann schlecht mit einem umfangreichen Archiv, das hauptsächlich von rüstigen Senioren betreut wird, alle zwei Jahre umziehen. Wir haben die Bremse gezogen.“ Der Aufwand lohne nicht für so kurze Zeit. „Wir wollen aber weiter im Gespräch bleiben.“

Wessels : „Ich bin an dieser Stelle hilflos“

Christoph Wessels, Fachbereichsleiter für Schule, Kultur, Sport und Weiterbildung, erläuterte die Umstände: Die Bodelschwinghschule sei dem Ausbau der gymnasialen Oberstufe der Städtischen Gesamtschule vorbehalten. Und da könne eben heute noch nicht gesagt werden, wie sich die Situation in wenigen Jahren entwickelt. „Mehr als zwei Jahre können wir einfach nicht gesichert zusagen.“ Andere Räume am bewährten Ort im Wersestadion zu beziehen, sei ebenfalls in Erwägung gezogen worden, doch auch dort sind die Kapazitäten durch die dauerhafte Belegung durch die benachbarte Fritz-Winter-Gesamtschule mehr als begrenzt. „Das soll keine Abwertung des Archivs sein“, hielt Wessels fest und lobte den Einsatz der Archivtruppe, die durchaus mehr Präsenz verdient habe. „Aber ich bin an dieser Stelle hilflos.“

Nach neuen Räumen umsehen

Folglich blieb Martin Hummels nichts anderes übrig, als an den Sportausschuss einen Appell zu richten: „Wenn jemand geeignete Räume kennt, kann er sich gerne melden.“ Zumindest von Dietmar Kupfernagel (CDU) kam eine interessierte Rückmeldung. „Ich bin ja viel im Immobilienbereich unterwegs. Über wie viel Fläche sprechen wir denn?“ Nach Hummels Angaben „ungefähr zwei Klassenräume“. Für die Dokumente seien mindestens 30 Quadratmeter sinnvoll. „50 wären optimal, wenn wir dadurch Ausstellungen machen und neue Leute begeistern können.“