Über 50 Verstöße gegen die Maskentragepflicht im Innenstadtbereich stellte die Polizei zwischen Donnerstagvormittag und Freitagmorgen bei der Überprüfung der Einhaltung der Coronaschutzverordnung im Stadtgebiet fest. Des Weiteren, so die Polizei, hielten sich mehrere Personen unmittelbar vor einer Verkaufsstelle auf, wo sie den dort erworbenen Kaffee verzehrten. In zwei Fällen trafen Polizisten auf Kleingruppen von je drei Personen im öffentlichen Raum, an einer Tankstelle und in einem Auto, die alle aus verschiedenen Haushalten stammten.

Treffen mit Feiercharakter

Anlässlich einer Meldung gegen 1.05 Uhr über eine Ruhestörung wegen zu lauter Musik und zu lauten Gesprächen in einem Mehrfamilienhaus am Röteringshof löste die Polizei das Treffen, das einen Feiercharakter hatte, auf und erteilte den zwei haushaltsfremden Personen einen Platzverweis.

Durch die Polizei wurden für alle festgestellten Verstöße Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.