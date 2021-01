Von den Nazis eingesperrt

Im Rahmen der elften Stolpersteinverlegung in 13 Jahren wurden am Freitag 14 weitere dieser Gedenksteine im Stadtgebiet verlegt. Die wohl prominenteste Person, an die auf diese Weise erinnert wird, ist Kaplan Johannes Sonnenschein, der an der Josefskirche tätig war. Entsprechende Erwähnung fand bei der Verlegung auch der Diakon Andreas Grüter .

Dazu kamen weitere Steine für die jüdische Familie Ryback, sowie drei psychisch kranke polnische Bürger und vier Ahlener Kommunisten, die den Nazis bis zuletzt Widerstand geleistet hatten.

„ Johannes Sonnenschein wurde auch nach der grausamen Erfahrung im KZ Dachau nicht müde, seinen Schülern über diese Zeit zu berichten. Johannes Sonnenschein wurde auch nach der grausamen Erfahrung im KZ Dachau nicht müde, seinen Schülern über diese Zeit zu berichten. “ Rita Pöppinghaus-Voss

Die Verlegungsserie begann um 10 Uhr vor der Wirkungsstätte des Kaplans, der Josefkirche. Die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss sprach das Grußwort der Stadt. Johannes Sonnenschein war 1940 an die Kirche gekommen. Hier machte er sich schnell einen Namen als Geistlicher für die Jugend in der Bergarbeiterkolonie – sehr zum Missfallen der Nazis. Die sahen Jugendarbeit als ihre Sache und als Möglichkeit zur Indoktrinierung der Jugendlichen an. Die engagierte Arbeit des Priesters wurde nicht toleriert. So zitierte Rita Pöppinghaus-Voss aus den Aufzeichnungen des Kaplans: „Ich blieb unbehelligt bis zum 8. März 1942, als man mich spätabends im Pfarrhaus verhaftete.“ Seine Jugendarbeit hatte ihn in direkte Konkurrenz zur Hitlerjugend gesetzt. Unter dem Vorwurf, „die katholische Jugend mit allen Mittel von dem nationalsozialistischen Gedankengut fernzuhalten und damit den Bestand und die Sicherheit des Staates zu gefährden“, wurde Sonnenschein verhaftet.

Er war von März 1942 bis zum 8. April 1945 in Dachau eingekerkert. Später erzählte er seinen Schülern von dem Horror der KZ-Gefangenschaft. „Johannes Sonnenschein wurde auch nach der grausamen Erfahrung im KZ Dachau nicht müde, seinen Schülern über diese Zeit zu berichten“, erinnerte die Vize-Bürgermeisterin.

Vor der Josefkirche: Stolperstein für Pfarrer Sonnenschein Foto: Peter Schniederjürgen

Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig lobte in seinen Ausführungen die Idee der Stolpersteine: „Bringen sie doch zumindest für einen Augenblick die Erinnerung in meine Gegenwart“, überlegte der Pfarrer. Er versuchte eine kirchengeschichtliche Erklärung für das Umfeld des Kaplans. Das sah Dr. Kaulig unter anderem in dem „Fremdeln“ vieler Katholiken mit dem preußisch-protestantisch geprägten Staat. So zeigte er Beispiele auf, bei denen sich in der Zeit der Nazidiktatur SA und Gestapo an der meist ländlichen Bevölkerung Südoldenburgs und Bayerns die Zähne ausgebissen hätten, beim Versuch, dort Angst und Misstrauen zu säen.

„ Da sind viele Details noch offen, zum Beispiel über Wohnsitze und andere Lebensumstände. Da sind viele Details noch offen, zum Beispiel über Wohnsitze und andere Lebensumstände. “ Manfred Kehr

Manfred Kehr, Historiker und Mitarbeiter der Stadt Ahlen, bat um Unterstützung bei der noch offenen Finanzierung der Steine, bei deren Pflege und auch bei der Erforschung der Hintergründe der Menschen, an die die neuverlegten Steine erinnern. „Da sind viele Details noch offen, zum Beispiel über Wohnsitze und andere Lebensumstände“, sucht der Historiker nach Details.