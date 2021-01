Herzensgüte selbst im KZ

Theo Ostermann kann sich an seinen Cousin Johannes noch gut erinnern. „Der hat uns oft in Ahlen besucht“, erzählt der 93-Jährige. Und weiter: „Er war ein herzensguter Mensch.“

Dabei hatte der katholische Priester, der am Freitag mit der Verlegung eines Stolpersteins vor der Josefkirche geehrt wurde, alles andere als ein leichtes Schicksal. Johannes Sonnenschein, Jahrgang 1912, trat nach seiner Priesterweihe 1936 in Münster 1940 eine Stelle als Kaplan in St. Josef an. In Ahlen kümmerte er sich vor allem um Jugendliche und geriet mit seiner Arbeit schnell in das Blickfeld der Gestapo. Als Johannes Sonnenschein dabei ertappt wurde, wie er den von den Briten gefälschten Brief des Jagdfliegeroberst Werner Mölder, in dem sich dieser kritisch zum NS-Regime äußerte, verteilte, wurde er am 8. März 1942 verhaftet und nach Gefängnisaufenthalten in Ahlen und Münster in das KZ Dachau deportiert. Werner Mölders verunglückte übrigens kurz darauf tödlich.

Von 80 Kilo auf 80 Pfund

Im KZ hungerte man die Gefangenen faktisch aus. Über die erste Zeit in Dachau, wo er seinen bereits seit 1939 einsitzenden Studienfreund Karl Leistner wiedertraf, schrieb Kaplan Sonnenschein: „Bei meiner Einlieferung wog ich 80 Kilo. Drei Monate später lag mein Gewicht bei 80 Pfund.“

Eindrucksvoll hat Johannes Sonnenschein sein Weihnachten im KZ 1943 beschrieben, als er eingegipst mit gebrochenen Knochen in einer der Krankenbaracken lag und eine kleine Weihnachtsfeier für die Mithäftlinge aus Italien, Frankreich, Bulgarien, Polen und Russland organisierte. Dank der Hilfe aus der münsterländischen Heimat konnte er für jeden einen Weihnachtsteller mit „ein wenig Brot, etwas Wurst oder Speck, vielleicht einer Zigarette, einem Zuckerstück und einem kleinen Tannenzweig“ zaubern. Im Licht einer Kerze erzählte er die Weihnachtsgeschichte.

Weihnachtspredigt im Flur

Mitten in die kleine Feier stürzt der Kapo, ein überzeugter Kommunist, wie Sonnenschein anmerkte, und forderte alle mit den Worten „Ich habe nämlich einen Weihnachtsbaum organisiert“ auf, auf den Flur zu kommen. Dort habe er dann seine Weihnachtspredigt halten können, berichtete Sonnenschein weiter. Weihnachten ohne Glocken, ohne Altar, ohne Orgel, ohne Krippe, ohne Schmuck. Abschließend spendete er seinen Mitgefangenen noch die Kommunion.

Ein Jahr vor seinem Tod 2003 in Ahaus bedankte sich Sonnenschein für die Glückwünsche zum 90. Geburtstag mit den den Worten „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.“