Nur noch ein Gast im Haus erlaubt

Was Bürgermeister Dr. Alexander Berger – noch – nicht durchsetzen konnte, hat jetzt Landrat Dr. Olaf Gericke verfügt: In Ahlen gilt ab Montag (1. Februar) eine verschärfte Regelung für Treffen im privaten Bereich. Haushalte dürfen nur noch Besuch von einer Person erhalten, abgesehen von betreuungsbedürftigen Kindern.

Grundsätzlich gilt die verschärfte Kontaktbeschränkung für alle Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 150 liegt. Das ist aktuell aber nur in Ahlen der Fall, am Freitag betrug der Wert 230,5.

Rechnung ohne Kommunalpolitik gemacht

Als Reaktion auf die im Vergleich zu den Umlandkommunen nach wie vor auffällig hohen Ansteckungszahlen in Ahlen hatte Bürgermeister Dr. Alexander Berger zur Wochenmitte in einer Pressemitteilung bereits eine Verschärfung der Allgemeinverfügung der Stadt zum Corona-Infektionsschutz angekündigt. Die in NRW landesweit geltende Regel, wonach sich Mitglieder eines Hausstandes nur mit höchstens einer anderen Person in der Öffentlichkeit treffen dürfen, sollte in der Wersestadt auch auf private Wohnungen ausgedehnt werden. Doch der Verwaltungschef hatte die Rechnung ohne die Kommunalpolitik gemacht. In einer Videoschalte am späten Donnerstagnachmittag erteilten die Vorsitzenden der Ratsfraktionen seinen Plänen eine Abfuhr. Eine für Freitagmittag anberaumte Pressekonferenz, auf der Berger zusammen mit dem Landrat die Maßnahmen vorstellen wollte, wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Vor die Medien ging der Bürgermeister aber trotzdem zum ursprünglich vereinbarten Termin, mit der städtischen Rechtsdirektorin Ga­briele Hoffmann und dem Leiter des Krisenstabs im Rathaus, Bernd Döding. Drei Stunden später traf die Pressemitteilung des Kreises in den Redaktionen ein.

„Härtefälle“ berücksichtigen

Berger erklärte, die Neufassung der Allgemeinverfügung sei „noch nicht abschließend zustande gekommen“, weil sie in Abstimmung mit der Bezirksregierung, dem Kreis und der Politik an einigen Stellen „nachgeschärft“ werden müsse, um die Regeln auf Punkt und Komma rechtssicher zu formulieren. Konkret bezog sich der Bürgermeister auf die Ausnahmetatbestände für Zusammenkünfte im privaten Raum. Da gebe es „Härtefälle“ zu berücksichtigen wie beispielsweise Treffen im Familienkreis nach Beerdigungen. An der Intention, Kontakte „wo immer möglich“ weiter zu reduzieren, halte er im Grundsatz aber fest. Berger wies noch einmal darauf hin, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Stadt und Kreisverwaltung festgestellt habe, dass viele Menschen sich innerhalb ihres privaten Umfelds infizierten.

Corona-Regeln bis 14. Februar 1/16 Die Menschen in Deutschland müssen sich mindestens bis zum 14. Februar auf weitere Beschränkungen einstellen. Auf diese Maßnahmen haben sich Bund und Länder am 19. Januar geeinigt. Was in NRW jetzt gilt: Foto: dpa

Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert. Die bisher bis zum 31. Januar befristeten Schließungen der meisten Geschäfte, Restaurants, Theater, Museen und Freizeiteinrichtungen gilt also weiterhin bis zum 14. Februar. Foto: dpa

Verschärfte Maskenpflicht : In Bus und Bahn sowie beim Einkaufen müssen die besser schützenden FFP2-Masken oder OP-Masken getragen werden - Alltagsmasken aus Stoff reichen nicht mehr aus. Ab wann die neuen Regeln gelten, entscheiden die Bundesländer selbst. In NRW gilt die verschärfte Maskenpflicht ab Montag (25.1.). Foto: dpa

„Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen“, heißt es in der neuen, ab Montag (25.1.) gültigen Fassung der Coronaschutz-Verordnung von NRW. Kinder bis zum Grundschulalter sind weiter von der Maskenpflicht ausgenommen. Wo man keine OP- oder FFP2-Maske tragen muss, gelten weitgehend die bisherigen Regeln für normale Alltagsmasken. Die muss man zum Beispiel weiter auf Spielplätzen benutzen. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Das Land NRW hat die sogenannte 15-Kilometer-Regel nach wenigen Tagen für die vier zunächst betroffenen Kreise wieder aufgehoben. Galt zuletzt die Kennzahl 200 bei der sogenannten 7-Tages-Inzidenz als Schallgrenze für rigorose Maßnahmen wie zum Beispiel die 15-Kilometer-Regelung, müssen die Kreise und kreisfreien Städte jetzt auch bei niedrigeren Zahlen individuelle Maßnahmen prüfen , wenn sie nicht ein Absinken unter die Zahl 50 bis zum Ende des Lockdowns am 14. Februar erwarten . Foto: dpa

Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Treffen jenseits des eigenen Haushalts sind weiterhin nur mit einer weiteren Person erlaubt. Foto: dpa

Die drastischen Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten in Nordrhein-Westfalen laut Schutzverordnung im öffentlichen Raum. Weiterhin sind Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. „Zu betreuende Kinder“ dürfen mitgebracht werden. Der Appell der Politik ist aber klar, dass die Menschen auch in den eigenen vier Wänden ihre Kontakte konsequent beschränken sollen. Ministerpräsident Laschet forderte auf, "sich nicht jeden Tag eine andere Person zu suchen". Foto: dpa

Home Office müssen die Arbeitgeber nun überall dort, wo es möglich ist, ermöglichen. Das bedeutet, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, es zu begründen, wenn sie Arbeitnehmern diese Möglichkeit nicht bieten. Ein Klagerecht soll mit dieser Verordnung, die ab dem 27. Januar gilt, aber nicht verbunden sein, so der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Foto: dpa

Gestrichen wird in NRW ab dem 25.1. das allgemeine Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Lediglich der Verkauf ist zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verboten. In Bayern war das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit wenige Tage zuvor gekippt worden. Auch in NRW hatte es nach Medienberichten rechtliche Bedenken gegeben. Foto: dpa (Symbolbild)

Die neue Coronaschutz-Verordnung für NRW stellt strengere Regeln für Religionsgemeinschaften auf, was das Abhalten von Gottesdiensten angeht. Sie müssen den Behörden unter anderem gemeldet werden. Zuletzt hatte es immer wieder Ärger um Gottesdienste freikirchlicher Gemeinden in NRW gegeben. Foto: dpa (Symbolbild)

Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen, oder die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Bund und Länder hatten am 19. Januar beschlossen, dass Kitas und Schulen bis zum 14. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben beziehungsweise die Präsenzpflicht ausgesetzt wird. Foto: dpa

Auch Kindertagesstätten sollen für die Fortdauer des Lockdowns bis zum 14. Februar geschlossen bleiben. In NRW gibt es bereits seit dem 11. Januar nur noch einen eingeschränkten Betrieb, die Kitas bleiben aber grundsätzlich geöffnet. Das soll jetzt so bleiben: Die Landesregierung hat angekündigt, dass für die Kitas in NRW weiter die bisherige Strategie gelte, sie im "eingeschränkten Pandemiebetrieb" offen zu halten. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. Foto: dpa

Das Land NRW hat am Mittwoch (20. Januar) einen Impfstopp in Krankenhäusern verhängt, die mit Biontech-Impfstoff versorgt werden. Grund seien Lieferprobleme, heißt es in einer E-Mail des Gesundheitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Seit dem 18. Januar wird in den NRW-Kliniken das besonders gefährdete Personal geimpft. Auch sollten die Impfzentren den Betrieb aufnehmen und zunächst alle über 80-Jährigen, zuhause lebenden Menschen impfen - dies wird aufgrund der Lieferverzögerung nun um eine Woche verschoben. Foto: dpa

Für Millionen Sporttreibende in den Vereinen geht mit den Beschlüssen von Bundesregierung und Länderchefs vom Dienstag das Warten auf die Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebs bis zumindest in den Februar weiter. Foto: dpa

Die Profiligen indes dürfen ohne Zuschauer und mit strengen Hygienekonzepten weiterspielen. In enger Taktung will etwa der Fußball sein Programm mit Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup im Winter fortsetzen, auch wenn zuletzt immer wieder Coronafälle nachgewiesen wurden. Foto: dpa

Das Ziel von Merkel und den Regierungschefs der Länder ist weiterhin, zu einer 7-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner von unter 50 zu kommen. Dies gewinne nochmals an Bedeutung durch die entdeckte Mutation des Coronavirus, die sich schneller verbreite. Foto: dpa

In dieses einzugreifen, berühre auch Grundrechte, räumte Gabriele Hoffmann ein und fügte hinzu: „Deshalb machen wir es uns auch nicht leicht damit.“ Zwar würde die Ordnungsbehörde auch weiterhin nicht anlasslos in Privatwohnungen eindringen, „aber mit der Allgemeinverfügung hätten wir eine Handhabe, wenn wir Hinweise auf Verstöße erhalten, einzuschreiten und auch Bußgelder zu verhängen“.

Im Entwurf der neuen Allgemeinverfügung, die der Bürgermeister in der interfraktionellen Runde zur Diskussion stellte, heißt es, die Appelle von Politikern und Experten, die Begegnungen mit anderen Menschen auch innerhalb der eigenen Wohnung stark einzuschränken, hätten „offensichtlich keine Wirkung gezeigt“, deshalb werde dies nun für die Stadt Ahlen angeordnet. Dem Vernehmen nach ging das jedoch den meisten Teilnehmern zu weit, juristische Argumente wurden ebenso vorgebracht wie Zweifel an der Umsetzbarkeit. Der Bürgermeister, so heißt es, habe von allen Seiten „Prügel bezogen“, auch von CDU und FDP.

„Scharfes oder stumpfes Schwert?“

Petra Pähler-Paul, seit Wochen schärfste Kritikerin des Corona-Krisenmanagements des Bürgermeisters, wollte sich auf Anfrage nicht zum Verlauf des Gesprächs äußern. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen bestätigte ge­genüber unserer Redaktion aber, dass auch sie Bedenken gegen die von Berger vorgeschlagenen Beschränkungen geäußert habe. „Ich frage mich, ist das ein scharfes oder ein stumpfes Schwert.“ Ihre Einschätzung: „Wir haben gar nicht das Personal, um das zu kontrollieren.“

Bei seiner Pressekonferenz teilte Dr. Alexander Berger mit, dass die drei Ahlener Moscheegemeinden ihm zugesagt hätten, in den kommenden zwei Wochen, also zunächst für die Dauer des bis zum 14. Februar geltenden bundesweiten Lockdowns, auf Freitagsgebete verzichten zu wollen. Das sei ihnen „hoch anzurechnen“. Er wisse, welchen Stellenwert das Gebet für die Muslime habe, so der Bürgermeister.

In einer E-Mail an die Vorsitzenden der Ahlener Ratsfraktionen warb der Landrat am Freitagnachmittag um Verständnis für seine Entscheidung. Er kenne deren „kritische Einschätzung“, so Gericke. NRW-Gesundheitsminister Laumann habe jedoch gegenüber den Landräten die klare Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, auf hohe Werte zu reagieren. Gericke. „Das haben wir getan.“