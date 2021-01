Nicht als SPD-Ratsmitglied, sondern als Antragsteller nahm Uwe Maschelski an der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen, Digitalisierung und Anregungen (AfÖ) teil. Er vertrat die „Interessengemeinschaft Hundewiese am Röteringshof“, die für die Errichtung einer Schleuse am Eingang zu besagter Auslauffläche aus dem Topf zur Förderung bürgerschaftlicher Projekte einen städtischen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro erbeten hatte. Der Antrag bezieht sich nur auf die Sachkosten, die Fundamentierung und Montage der Zaunelemente wollen die Hundefreunde in Eigenleistung vornehmen.

Mehrheit befürwortet Antrag

Wie Maschelski erläuterte, soll durch die Vorrichtung das unkontrollierte Entweichen von Hunden aus dem umzäunten Bereich verhindert werden, wenn das Tor für Neuankömmlinge geöffnet wird. Auch könnten sich die Hunde dann innerhalb der Schleuse erst einmal ganz entspannt gegenseitig beschnuppern.

Martin de Kunder erkannte die Maßnahme als „nicht zwingend notwendig“. Kein Hundeplatz, den er kenne, verfüge über eine solche Schleuse. Der BMA-Vertreter stimmte gegen die Mittelbereitstellung, Dr. Gabriel Hanne (CDU) enthielt sich. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder aber befürwortete den Antrag.