Die für vergangenen Freitag anberaumte Zwangsversteigerung des Gasthauses Pelmke ist kurzfristig durch das Amtsgericht abgesagt worden. Der Grund: In sprichwörtlich letzter Minute hat sich ein Käufer für die Immobilie an der Vorhelmer Hauptstraße gefunden. Der Gaststättenbetrieb ruhte seit März 2018. Der neue Eigentümer will sich in Kürze im Gespräch mit unserer Zeitung über seine Pläne äußern. Doch so viel vorweg: Die Räume des Traditionslokals sollen nach seinen Vorstellungen erhalten bleiben, was vor allem die Vorhelmer Vereine freuen wird. (Bericht folgt.)