Mit einer Ausstellung, die das pandemische Geschehen bildlich beleuchtet, startet der „Ahlener Kulturkeller“ ins neue Jahr. „Corona in Ahlen – Momentaufnahmen“ lautet der Titel der Schau, die Szenen des Ahlener Alltags genauso dokumentiert wie (Foto-)Aufnahmen aus dem Tagesgeschehen.

„Diese Ausstellung gibt Szenen wider, wie sie derzeit in Ahlen an vielen Stellen zu sehen sind – ob vor Ladenlokalen, an Wänden und in Schaufenstern bis hin zu Präsentationen in den sozialen Medien“, sagt Mechthild Massin, die sich nach einem Aufruf unserer Zeitung über die große Resonanz an Bild-Material aus der Bevölkerung gefreut hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dieter betreut sie die Initiative „Kulturkeller“ an der Sedanstraße 112. Corona und seine Facetten im Alltag sei ein Thema, das gerade aufgrund seiner Auswirkungen auf die Kultur auch innerhalb der Kultur beleuchtet werden müsse.

Mitte Februar geht das Material ins Netz

„Qualität wie auch die Themenauswahl passen genau in das Format der Ausstellung“, so Dieter Massin, der nun über 50 Fotos im „Ahlener Kulturkeller“ ausgehängt hat. Da bei dieser Ausstellung aufgrund der aktuellen Beschränkungen kein Besuch möglich ist, wird dieses aktuelle Thema über die Videoplattform „Youtube“ von „Ahlen-TV“ vorgestellt. Von dieser neuen Form der Präsentation versprechen sich die beiden Ahlener eine noch größere Fan-Gemeinde als bei den bisherigen Ausstellungen vor Ort.

Mitte Februar wird das gesamte Material ins Internet gestellt. Sollten die Lockerungen bis dahin (Einzel-)Besuche möglich machen, wird wieder die bekannte Kultur-Keller-Atmosphäre ins Spiel kommen, versprechen dieEheleute Massin.