Paul-Gerhardt-Haus wird verkauft

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen lädt am Donnerstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr zu einer Online-Gemeindeversammlung für Gemeindeglieder in Walstedde ein. Hintergrund ist der Beschluss des Gremiums, das Paul-Gerhardt-Haus am Böcken zu verkaufen und im April in einem Gottesdienst von seiner Funktion als kirchlichem Raum zu entwidmen.

In der Versammlung sollen Gemeindeglieder die Möglichkeit haben, Rückmeldungen zu äußern. „Vor allem wollen wir aber nach vorne schauen und gemeinsam überlegen, wo und wie die Gemeindearbeit künftig in Walstedde stattfinden soll“, sagt Pfarrer Markus Möhl , Vorsitzender des Presbyteriums. Der Link für die „Zoom“-Konferenz ist beim Gemeindebüro zu erhalten – per E-Mail an HAM-KG-Ahlen@kirchenkreis-hamm.de oder unter Telefon 8 13 50.

Digitale oder telefonische Mitbestimmung

Für diejenigen, die möglicherweise nicht über die technischen Mittel verfügen, werden einen Tag später, am 5. Februar, zwischen 16 und 18 Uhr die Walstedder Presbyterin Helga Hintzke-Hartwig unter Telefon 0 23 87 / 13 62, und Pfarrer Markus Möhl unter 01 76 / 14 21 10 53 für ein Gespräch zur Verfügung stehen.

Ende Januar sind alle Walstedder Gemeindeglieder angeschrieben worden und haben die notwendigen Informationen zum Beschluss des Presbyteriums erhalten.

Das Paul-Gerhardt-Haus in Walstedde wurde 1985 als Gemeindehaus mit Gottesdienstraum für den Ortsteil Walstedde / Drensteinfurt durch die Evangelische Kirchengemeinde Bockum-Hövel errichtet. Im Jahr 2007 und mit dem Ruhestand des Pfarrstelleninhabers Wilfried Voß wurde der damalige Bezirk Herbern-Walstedde geteilt und der Ortsteil Walstedde samt dem Gemeindehaus wurde ohne Beibehaltung der Pfarrstelle in die Evangelische Kirchengemeinde Ahlen integriert.

Nachhaltige Gebäudekonzeption

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Kirchengemeinde bereits in einem intensiven Diskussionsprozess um eine nachhaltige Gebäudekonzeption, die der veränderten Nutzung der Gemeindehäuser und der demografischen und finanziellen Entwicklung der Gemeinde gerecht werden würde. Als dauerhaft zu erhaltende Gemeindezentren wurden die Pauluskirche mit Pauluszentrum und die Christuskirche benannt. Für das Paul-Gerhardt-Haus in Walstedde stellte das Presbyterium ebenfalls Handlungsbedarf fest, jedoch wurde die konkrete Diskussion um die Zukunft des Gemeindehauses für das Jahr 2019 vereinbart.

Im Dezember 2021 fasste das Presbyterium dann den endgültigen Beschluss: Das Paul-Gerhardt-Haus wird im Tausch gegen gleichwertige Grundstücke an die Stadt Drensteinfurt verkauft.