Neuanfang in der Nachbarstadt „Miss Ney“ geht nach Sendenhorst

Sie ist seit mehr als vier Jahrzehnten eine Institution in der Ahlener Geschäftswelt, die Damen-Boutique „Miss Ney“ an der Nordstraße 1 neben dem „Stadtcafé“. Inhaberin Beate Wittenzellner möchte nach dem Lockdown wieder durchstarten – dann allerdings am neuen Standort Sendenhorst. Von Peter Harke