Wieder freie Fahrt auf der Parkstraße. Die halbseitige Sperrung auf Höhe der Einmündung Wallstraße ist aufgehoben, die Baustellenampel, die für die Dauer von drei Wochen den Verkehr geregelt hatte, abgebaut. Schneller als erwartet gingen die Kanalbauarbeiten in diesem Abschnitt über die Bühne. „Das Wetter hat zum Glück mitgespielt“, freut sich Frank Feldmann von den Ahlener Umweltbetrieben. In der Verlängerung des erneuerten Mischwasserkanals zwischen Werse und Parkstraße, der quer durch den Stadtpark verläuft, waren nur noch die letzten 14 Meter bis zu einem vorhandenen Abschlagsbauwerk zu überbrücken. Damit sei die Maßnahme nun insgesamt abgeschlossen, so Feldmann, bis auf einige Rest- und Aufräumarbeiten.