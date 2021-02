15 Jahre Einsatz für die Kirche

Vor 15 Jahren – im Jahr 2006 – übernahm der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche die Unterhaltung und auch die Pflege des Gotteshauses. Genau zu diesem Zweck hatte eine Gruppe von Gemeindegliedern den Verein im Jahr zuvor gegründet – um den Fortbestand der Kirche zu sichern.

Die Gründung des Fördervereins war am 15. September 2005 durch eine Gemeindeversammlung in der vollbesetzten Paul-Gerhardt-Kirche erfolgt. Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde beschloss daraufhin am 26. Januar 2006, den Beschluss zur Entwidmung der Kirche auszusetzen. Damit war für den Förderverein der Weg frei, die das Gotteshaus zu erhalten.

Gern erinnert der Förderverein mit einer Präsentationstafel an seine Geschichte. Foto: Ralf Steinhorst

Einer der Höhepunkte in der Geschichte des Fördervereins war der Tag der offenen Tür am 27. September 2015 anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Fördervereins. „Gern würde der Verein sein 15-jähriges Bestehen angemessen feiern, doch die Corona-Pandemie lässt das leider nicht zu“, bedauert Horst Schulte , Mitgründer und stellvertretender Vorsitzender.

Die Paul-Gerhardt-Kirche hat noch immer ihren festen Platz im Stadtteil, mit den vielen Veranstaltungen des Fördervereins ist sie ein Treffpunkt geblieben. Neben den Gottesdiensten locken die Osterfeuer, Sommerfeste oder auch die Public Viewings mit ihren spirituellen „Anstoß des Glaubens“-Andachten auch Gäste aus dem ganzen Stadtgebiet an. Genutzt werden dabei nicht nur die Kirche, sondern auch der Pfarrsaal und die Außenbereiche. Der Pfarrsaal dient vielen Gruppen wie der Frauenhilfe als Treffpunkt. Dort findet auch das Herbstfest für die Mitglieder.

„ Gern würde der Verein sein 15-jähriges Bestehen angemessen feiern. Gern würde der Verein sein 15-jähriges Bestehen angemessen feiern. “ Horst Schulte

Verständlicherweise wird die regelmäßige Arbeit der Frauen und Männer außerhalb des Vereins kaum wahrgenommen. Trotzdem haben sie in all den Jahren ein reges Gemeindeleben unterstützt. Viele Gemeinsamkeiten wurden vertieft, neue Kontakte entstanden.

In den letzten 15 Jahren konnten durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Veranstaltungen die nicht unerheblichen Unterhaltungskosten aufgebracht werden. Hinzu kamen die ebenso wichtigen Eigenleistungen vieler Mitglieder des Fördervereins in Pflege-, Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten. Beispielhaft sind hier die Renovierungen der Turmglocken und des Glockenstuhls, die Erneuerung der Parkettversiegelung und der Heizung zu nennen.

Das Team vom Förderverein lädt alle zwei Jahre zu Public Viewings zu den Fußball Europa- oder Weltmeisterschaften ein. Foto: Ralf Steinhorst

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam der Kirchengemeinde und dem Presbyterium hat viele Aktionen in und um die Kirche ermöglicht und unterstützt. Ohne Coronapandemie findet alle 14 Tage ein sonntäglicher Gottesdienst statt, der Förderverein übernimmt die Lektoren- und Küsterdienste. Die „Offene Kirche“ zur Besichtigung der Westfälischen Krippe gehört seit über zehn Jahren zum festen Bestandteil im Jahresverlauf.

Der Neubau des Herbert-Wolff-Seniorenzentrums hat in den vergangenen zwei Jahren das Umfeld der Paul-Gerhardt-Kirche verändert. Die neuen Gebäude des Altenzentrums fügen sich optimal in das Ensemble der Paul-Gerhardt-Kirche ein. Bei der Projektentwicklung des Zentrums hat der Förderverein entscheidend mitgewirkt.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit stellt der Förderverein die Westfälische Krippe in der Kirche auf. Foto: Förderverein Paul-Gerhardt-Kirche

Leider hat das Jahr der Corona-Pandemie die Aktivitäten des Fördervereins fast zum Erliegen gebracht, der Wegfall vieler Veranstaltungen hat zu Einnahmeverlusten geführt. Dank der vielen Mitglieder des Fördervereins, die mit ihren Beiträgen ein Fundament für zur Erhaltung der Paul-Gerhardt-Kirche bilden und durch Rücklagen in der Vereinskasse ist das Weiterbestehen aber noch garantiert. Der Vorstand und die Mitglieder des Fördervereins sind zuversichtlich, dass es im Laufe des Jahres mit frischem Elan wieder aufwärts geht.