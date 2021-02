Feuer im Einkaufszentrum „Kerkmann-Platz“? Die automatische Brandmeldeanlage schlug am Freitag um 10.15 Uhr an – und setzte den Löschzug der Hauptwache prompt in Bewegung. Was Kunden und Passanten in Aufruhr versetzte, stellte sich wenig später als gefahrloser Akt dar: „Jemand hatte in der dortigen Fleischerei den Ofen geöffnet“, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber unserer Zeitung. Daraus sei dann wohl etwas viel Qualm geströmt und durchs Zentrum gezogen, so dass die Anlage ausgelöste. Die Feuerwehr zog nach Klärung des Sachverhalts wieder ab, der Geschäftsbetrieb ging normal weiter.