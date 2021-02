„Bitte zu Hause bleiben!“ Die Stadt Ahlen startet mit einem dringenden Appell in den weißen Sonntag und verweist auf eine amtlich herausgegebene Unwetterwarnung. Das sei jetzt nicht die Zeit für Winterspaziergänge.

Der Mahnung folgte am frühen Vormittag die Meldung, dass die Rodelberge in der Langst und in Dolberg ab sofort gesperrt seien. Abgesehen vom hohen Unfallrisiko ließen die Corona-Einschränkungen keine grenzenlose Freizeit im Schnee zu. Als sicher gilt, dass die Müllabfuhr am Montag abgesagt wird.

Abgesagt: die Müllabfuhr am Montag. Foto: Ulrich Gösmann

Am Ahlener Bahnhof warteten Reisende am Vormittag vergeblich auf Anschluss. Eine Durchsage informierte: „Aufgrund der aktuellen Wettersituation ist ein Zugverkehr zur Zeit nicht möglich.“