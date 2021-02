Die Stadt will auf die Verpflegungsentgelte in den weiterführenden Schulen für die Zeit der Schließung während des verordneten Lockdowns verzichten. Das schlägt die Verwaltung dem Schul- und Kulturausschuss vor. Dessen für Montag (8. Februar) anberaumte Sitzung ist wegen der Witterungsverhältnisse auf den 16. Februar verschoben worden.

In der Begründung bezieht sich die Schulverwaltung auf die von der Landesregierung ausgesetzte Präsenzpflicht an Schulen bis Mitte dieses Monats. Die monatlichen Kosten für die Beköstigung in den Schulen werden mit 51 000 Euro angegeben. Eltern, die die Beiträge bereits per Lastschrift überwiesen haben, erhalten das Geld zurück. Die anderen werden gebeten, ihre Daueraufträge zu stornieren.

Der Stadt, so heißt es in der Vorlage, entstehen keine zusätzlichen Kosten, weil die Caterer die Mensen derzeit nicht versorgen. Auch wenn der Schulbetrieb wieder stufenweise hochgefahren wird, soll es zunächst bei der Nichterhebung der Entgelte bleiben, bis eine vollständige Bearbeitung beziehungsweise Korrektur der Verpflegungsentgelte durch den Fachbereich erfolgt sei.

Des Weiteren werden sich die Schulpolitiker mit den Anmeldezahlen an den Grundschulen und der Bildung der kommunalen Klassenrichtzahl beschäftigen. Aufgrund der vorliegenden Anmeldezahlen schlägt die Schulverwaltung der Politik die Bildung von aufgerundet 24 Klassen vor. Insgesamt sind für das kommende Schuljahr bislang 542 Mädchen und Jungen angemeldet. Die Bandbreite für Grundschulklassen liegt zwischen 15 und 29 Schülerinnen und Schülern.