Bis einschließlich Mittwoch, 10. Februar, werden in Ahlen weder Biomüll, Papierabfall noch angemeldete Sperrmülltouren abgefahren. Das haben am Montag die Ahlener Umweltbetriebe gemeinsam mit dem privaten Entsorger Stenau entschieden, der ebenfalls bis einschließlich Mittwoch keine gelben Wertstoffsäcke einsammelt. Der Wertstoffhof am Ostberg öffnet nicht vor Donnerstag.

„Wir bitten, dass keine Abfalltonnen oder Säcke an die Straßen gestellt werden“, so Bernd Döding , Leiter der Ahlener Umweltbetriebe. Dort würden sie die Arbeit der Räumdienste erschweren. Häufig sei es sowieso unmöglich, Tonnen zu bewegen, auch für die Mitarbeitenden der Umweltbetriebe. Döding: „Schwere Abfalltonnen lassen sich derzeit kaum durch die hohen Schneewehen ziehen, die sich an den Straßenrändern gebildet haben.“ Für Eigentümer und Beschäftigte sei das ein gefährliches Unterfangen. Unter dem Schnee habe sich eine Eisdecke gebildet, die oftmals den sicheren Halt unmöglich mache. Döding ist überzeugt, dass wegen des Dauerfrostes mit einer kurzfristigen Entspannung nicht zu rechnen ist.