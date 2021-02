Mit Schneeketten und Schieber zum Einsatz

Alarme am laufenden Band: Kleine und größere Blessuren, der klassische Ausrutscher auf glattem Boden und der eine oder andere Blechschaden – der Rettungsdienst hat seit Einsetzen des starken Schneefalls gut zu tun. Für viele Anfragen, die in der Einsatzzentrale am Konrad-Adenauer-Ring auflaufen, ist die Feuerwehr allerdings gar nicht zuständig.

Faust : „Große Katastrophen ausgeblieben“

„Zum Glück sind größere Katastrophen bisher ausgeblieben“, sagt Brandamtfrau Susanne Faust. Im Gegensatz zu einigen umliegenden Gemeinden, wo sich Rettungswagen in ungeräumten Wohngebieten und auf vereisten Bauerschaftswegen gnadenlos festgefahren hatten, konnten die Ahlener Besatzungen weitgehend störungsfrei passieren. Nur in einem Fall habe ein Rettungsdienst „Anschub“ benötigt. Grund dafür: „Wir haben unseren Wechsellader mit einem Räumschieber ausgestattet. Der fährt im Notfall voraus, um den Weg für den RTW freizuräumen.“ Auch am Krankenhaus und an den Senioreneinrichtungen sei dieses Fahrzeug mehrfach erfolgreich eingesetzt worden, um die nötigen Anfahrtswege der Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten. „Zum Glück haben wir uns rechtzeitig auf diese Situation vorbereitet“, ist Faust trotz des enormen Einsatzaufkommens erleichtert.

Allradantrieb am Vorhelmer Löschfahrzeug 20 KatS

Apropos rechtzeitig: Der Löschzug Vorhelm traf sich bereits vor dem Einsetzen der ersten Schneefälle am Gerätehaus an der Augustin-Wibbelt-Straße, um Schneeketten auf das Hilfeleistungsfahrzeug 20 zu ziehen. „Es verfügt zwar über eine Differentialsperre, die das Durchdrehen der Räder auf glatter Straße verhindert, allerdings handelt es sich bei den Reifen um normale Straßenbereifung“, erklärt Sebastian Sydow. Das Löschfahrzeug 20 KatS sei hingegen geländegängig und verfüge über breitere und gröbere Reifen sowie Allradantrieb.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Schnee-Einsatz 1/9 Feuerwehr-Gerätehaus in Dolberg im Schnee. Foto: Löschzug Dolberg

Feuerwehr im Räumeinsatz 2021 Foto: Löschzug Dolberg

Feuerwehr räumt vor dem Gerätehaus Dolberg 2021 Foto: Löschzug Dolberg

First Responder in Dolberg 2021 Foto: Löschzug Dolberg

Räumschild vor einem Einsatzfahrzeug der Ahlener Feuerwehr 2021 Foto: Feuerwehr

Rettungswagen mit Schneeketten 2021 Foto: Feuerwehr

Räumfahrzeug der Ahlener Hauptwache 2021 Foto: Feuerwehr

Anbringen von Schneeketten Foto: Löschzug Vorhelm

Schneeketten aufgezogen 2021 Foto: Feuerwehr

Der Gerätewagen Licht, ebenfalls in Vorhelm stationiert, kommt im gesamten Kreis zur Ausleuchtung von einsatzstellen zum Einsatz, hat normalen Heckantrieb und normale Straßenbereifung. Sydow: „Für die Einsätze in Vorhelm stehen alle Fahrzeuge ständig in Bereitschaft. Das HLF 20 rückt allerdings als erstes aus, da sich auf diesem Fahrzeug ein Rettungssatz, zum Beispiel zum Herausschneiden von eingeklemmten Personen, befindet.“ Mit dem LF 20 KatS vertrete der Löschzug Vorhelm die Stadt Ahlen in der fünften Feuerbereitschaft des Kreis Warendorf für überregionale Einsätze.

„First Responder“ in Dolberg

„Das Aufziehen der Schneeketten ist recht zeitaufwendig, daher haben wir alle Einsatzfahrzeuge im Vorfeld entsprechend bestückt“, sagt der Feuerwehrmann aus dem Hellbachdorf. „Der Nachteil der Ketten ist die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Aber innerhalb des Dorfes erreichen wir mit unseren Fahrzeugen diese Geschwindigkeit aber ohnehin nur sehr selten, so dass sich die Einschränkung selbst bei normalen Strassenverhältnissen kaum negativ auf unsere Fahrzeiten auswirkt.“

Ebenfalls aufgerüstet hat der Löschzug Dolberg. Neben dem Fahrzeugpark auch beim Personal. „Wir haben das Gerätehaus mit First Respondern besetzt, um schnell agieren zu können“, sagt Jens Schüsseler vom Löschzug Hauptwache. „Das Einsatzaufkommen im Rettungsdienst ist ja durch Corona ohnehin schon recht hoch.“ Zwischen 9 und 21 Uhr sind am Sonntag durchweg vier Kameraden auf Abruf. „Heute sind wir seit 10 Uhr wieder mit drei Kräften – medizinisch geschultes Personal – vor Ort“, sagt Sebastian Theismann.

In einigen Fällen muss die Feuerwehr jedoch passen. „Der eine oder andere Bürger hat uns angerufen, weil er mit seinem Auto liegengeblieben ist“, berichtet Brandamtfrau Susanne Faust. „Aber in diesen Fällen müssen wir auf einen Abschleppdienst verweisen. Das können und müssen wir gar nicht leisten.“ Mehr Sorgen bereiten ihr derzeit die Hallendächer. „Es wird im Moment geprüft, ob die der Last soweit standhalten.“