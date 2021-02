Justine Dziaduch neue Koordinatorin

Justine Dziaduch ist neue Mitarbeiterin in der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie „Demokratie leben! Eine Idee vom Glück“. Sie ist beschäftigt bei der Arbeiterwohlfahrt Ruhr-Lippe-Ems und damit Nachfolgerin von Lisa Kalendruschat . „Ich freue mich sehr darauf, die Idee vom Glück in Ahlen aktiv mitzugestalten und mich noch stärker für Gleichberechtigung und Solidarität einzusetzen“, sagt Justine Dziaduch.

Nach ihrem Masterabschluss der Sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule Münster arbeitete sie sieben Jahre lang als Bildungsbegleiterin für die Awo Ruhr-Lippe-Ems in Hamm und ist nun gespannt auf ihr neues Aufgabenfeld in Ahlen.

Neben der Koordinierungs- und Fachstelle, ausgeübt durch Justine Dziaduch, wird das Projekt vom federführenden Amt begleitet. Dieses ist besetzt durch die städtische Integrationsbeauftragte Christiane Heuser. Das federführende Amt fungiert als Antragsteller und Zuwendungsempfänger der Förderung aus dem Bundesprogramm. Justine Dziaduch und Christiane Heuser koordinieren die zentralen Bausteine des Projekts, die aus dem Aktions- und Initiativfonds, dem Begleitausschuss, dem Jugendforum und der Öffentlichkeitsarbeit bestehen. Im Rahmen des Aktions- und Initiativfonds werden demokratiefördernde Projekte von Vereinen, Verbänden und Institutionen finanziert, die dem Abbau von Extremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit dienen.

Der Begleitausschuss, der hauptsächlich aus ehrenamtlichen Akteuren besteht, repräsentiert die Ansichten der Stadtgesellschaft. Er tagt regelmäßig und entscheidet zudem darüber, welche Projektanträge gefördert werden. Das Jugendforum vertritt gezielt die Interessen von jungen Menschen zwischen 14 und 17 Jahren und verwaltet den Jugendfonds. Es wird unterstützt durch Theo Heming vom Bürgerzentrum Schuhfabrik.

Ein weiterer Baustein ist die Öffentlichkeitsarbeit, die die Arbeit der Partnerschaft für Demokratie nach außen trägt. „Jährlich finden zum Beispiel Demokratiekonferenzen statt, bei denen wir viele Menschen persönlich erreichen“, erklärt die neue Koordinatorin. Im Rahmen des Aktions- und Initiativfonds stehen in diesem Jahr 46 000 Euro und im Jugendfonds 10 000 Euro zur Förderung von Projekten zur Verfügung. Anträge können – anders als in den vergangenen Jahren – ab sofort ganzjährig bei der Koordinierungs- und Fachstelle gestellt werden.

„Demokratie leben! Eine Idee vom Glück“ ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Ahlen, der Awo Ruhr-Lippe-Ems und dem Bürgerzentrum Schuhfabrik. Justine Dziaduch ist zu erreichen unter 5 97 65, E-Mail dziaduchj@stadt.ahlen.de.