Die Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt: Am Dienstag hat Markus Koyro für das Mobile Institut für Gesundheitsausbildung (MIGA) den Auftrag erhalten, Covid-19-Testungen durchzuführen. Die Beauftragung wurde durch den Kreis und das Gesundheitsamt ausgesprochen. Angedockt wird das PCR-Testzentrum am bereits bestehenden Schnelltestzentrum der APO Beteiligungsgesellschaft am Wersestadion. „Wir bemühen uns schon seit einiger Zeit um diese Einrichtung“, erklärt APO-Geschäftsführer Matthias Bußmann .

Mobiles Labor ebenfalls geplant

Ab Mittwoch können sich in Ahlen alle auf das Virus testen lassen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Dieses Angebot gilt auch für solche, die sich in Quarantäne befinden und diese nach zehn Tagen vorzeitig verlassen wollen, erläutert Bußmann. Darüber hinaus können sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Physiotherapiepraxen testen lassen. Spätestens ab dem Wochenende wird das Testzentrum auch über ein mobiles Labor verfügen, so dass auch Kitas, Schulen und Firmen angefahren werden können, in denen es Corona-Ausbrüche gibt. Abgerechnet werden die Tests über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Voraussetzung für die Terminvergabe ist eine Anmeldung unter schnelltest-ahlen.de