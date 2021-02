Kaffee und Tee als Dankeschön

„Alles, was Räder und Beine hat, ist auf den Straßen“, sagt Michael Morisse , Einsatzleiter des Winterdienstes der Ahlener Umweltbetriebe (AUB) in einer kurzen Verschnaufpause. Rund 100 Männer sind derzeit im Zwei-Schicht-Dienst mit kleinem und großem Gerät dabei, Straßen zu räumen und Schnee aus den Ortsteilen, Wohn- und Innenstadtbereichen fortzuschaffen.

„Grünpflege, Entsorgung, Stadtreinigung und Wertstoffhof bilden jetzt eine Mannschaft, um mit der Lage fertig zu werden“, so Morisse. Die Arbeit sei anstrengend, besonders wegen der Eiseskälte. „Das tut der Stimmung aber keinen Abbruch“, ist der Einsatzleiter stolz auf den „tollen Teamgeist“. Stellvertretender AUB-Leiter Robert Reminghorst berichtet, dass die meisten Menschen erkennen würden, welche Herkulesaufgabe gerade vom Winterdienst gestemmt wird. So werde seiner Truppe auch schon einmal heißer Kaffee oder Tee von dankbaren Anwohnern angeboten. „Das tut gut und bestätigt uns auch in unserer Arbeit.“ Unterstützung kommt seit Samstag von zehn Lohnunternehmen aus der Umgebung. Mit ebenso großem Personaleinsatz, Schaufelbaggern, Treckern und Kippern helfen sie, Straßen und Wege verkehrsfähig zu bekommen.

Bürgermeister bittet um Geduld

„Ohne diese Hilfe wären wir tatsächlich aufgeschmissen“, dankt Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Dienstag städtischen und privaten Helfern während seines Einsatzbesuches an der Wallstraße. Das Entsorgungsunternehmen Naber schiebt dort wie in weiteren kleinen Straßen Schnee zusammen und bringt ihn zu einem Lager auf dem früheren Zechengelände. All denjenigen Bürgern, denen es nicht schnell genug geht mit den Räumerfolgen, ruft Berger die unglaublichen Mengen Schnee in Erinnerung, die vom Himmel gefallen sind. „Das bekommt man nicht an zwei, drei Tagen weggefegt. Es geht voran, aber Geduld ist bei einem solchen Naturphänomen auch nötig.“ In einer Welt, in der scheinbar alles auf Knopfdruck sofort zur Verfügung steht, sei das manchmal schwer zu vermitteln.

Schneemassen – und kein Ende 1/13 Der Winterdienst in der Wallstraße: Der Bürgermeister und der stellvertretende AUB-Leiter danken den Helfern. Foto: Stadt Ahlen

Der Winterdienst macht kaum eine Pause. Foto: Max Lametz

Zeche Westfalen im Schnee 2021 Foto: Max Lametz

Schneeräumen bei der Sparkasse 2021 Foto: Christian Wolff

Eiszapfen am Ahlener Rathaus. Foto: Christian Wolff

Dieser Weg ist gesperrt. Foto: Christian Wolff

Eiszapfen am Rathaus Ahlen. Foto: Christian Wolff

Ein Lkw voller Schnee fährt ab in Richtung Zeche Westfalen. Foto: Ulrich Gösmann

Vorsicht, Dachlawinen! Foto: Ulrich Gösmann

Schnee wird in einen Lkw verladen. Foto: privat

Winterdienst . . . Foto: privat

Winterdienst auf der Warendorfer Straße. Foto: privat

Ein Lkw voller Schnee. Foto: privat

Wie angespannt die Situation noch immer ist, zeigten die bis Dienstagmittag auf der nahen A 2 im Stau eingeschlossenen Kraftfahrer und der Ausfall des ÖPNV. Damit dieser wieder zügig rollen kann, würden Bushaltestellen in Ahlen jetzt vorrangig „ausgegraben“. Eigentümer von Grundstücken seien ihren solidarischen Räumpflichten auf Gehwegen überwiegend nachgekommen. „Ich weiß von Beispielen, wo sich Nachbarn gegenseitig geholfen haben, auch dafür ein dickes Dankeschön“, so der Bürgermeister.

Nicht nur um Platz zu schaffen, auch aus einem anderen Grund wird jetzt der Schnee aus der Stadt gefahren. Einsatzleiter Morisse: „Es besteht die Gefahr, dass sich mit einsetzendem Tauwetter Wassermengen stauen und dahin fließen, wo es niemand haben will.“Auf nicht erforderliche Autofahrten sollte möglichst verzichtet werden.