Auf ein Neues: Die Position des Technischen Beigeordneten bei der Stadt Ahlen ist zum dritten Mal ausgeschrieben worden – diesmal, wie es der Rat im Dezember mehrheitlich beschlossen hatte, ohne Beteiligung eines Personaldienstleisters. Das Stellenangebot wird auf der Internetseite der Stadt sowie in Fach- und Tagespresse veröffentlicht.

Mehr als ein Jahr dauert bereits die Suche nach ei­nem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Andreas Mentz, der nach siebenjähriger Tätigkeit als Stadtbaurat in Ahlen zum 1. März 2020 in gleicher Funktion nach Hamm zurückgekehrt war. Die erste Ausschreibung verlief im Frühjahr ergebnislos, weil beide Kandidaten, die in die engere Auswahl gekommen waren, ein Mann und eine Frau, kurzfristig einen Rückzieher machten. Im zweiten Anlauf im Herbst konnten sich die Ratsfraktionen dann nicht auf ei­nen Bewerber einigen.

Große Projekte warten auf den Neuen

„Zum nächstmöglichen Zeitpunkt“, wie es in der Stellenanzeige heißt, wird nun also erneut eine „umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit“ gesucht, „die die anstehenden, für die Zukunft Ahlens ausschlaggebenden Bau- und Planungsprojekte zielorientiert steuert“. Konkret aufgeführt werden ne­ben dem Bürgercampus der Bau der Osttangente und die Modernisierung der Kläranlage. Bei Vorliegen der erforderlichen Laufbahnbefähigung käme auch die Bestellung zum/zur Ersten Beigeordneten in Betracht. An­dreas Mentz hatte diese Funktion nach dem Wechsel von Stadtkämmerin Karin Rodeheger nach Lippstadt vom Rat übertragen bekommen.

Bewerbungen sollen – bevorzugt online über das Stellenportal der Stadt – bis zum 21. März eingereicht werden. Damit ist die Frist deutlich länger als bei den beiden vorangegangenen Ausschreibungsverfahren, die das Zentrum für Management- und Personalberatung (zfm) in Bonn im Auftrag der Stadt durchgeführt hatte.