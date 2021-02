Kennenlernen über Video

Mehrere Lehrerstellen waren an der Städtischen Gesamtschule in den vergangenen beiden Monaten ausgeschrieben und zum neuen Halbjahr konnten tatsächlich alle Stellen besetzt werden. „Besonders freut es uns, dass wir für das Mangelfach Chemie zwei Kollegen gewinnen konnten, die über die Qualifikation für die Oberstufe verfügen beziehungsweise diese in Kürze erwerben werden“, so Schulleiterin Elisabeth Beier .

Mit der Einstellung von Niklas Wathling und Darius Müller sei dies ein wichtiger Schritt für die Vorbereitung der Oberstufe. Für eine weitere Festanstellung konnte die Schule Miray Kilic gewinnen, die vielen Schülern bereits als Vertretungslehrerin und Lehramtsanwärterin bekannt ist.

Außerdem wurden mehrere Vertretungsstellen besetzt. Die Städtische Gesamtschule stellte Michael Meyer mit den Fächern Geschichte und Praktische Philosophie für die Sekundarstufe I ein, ebenso Martin Toms mit dem Fach Mathematik und Tobias Becker mit den Fächern Deutsch und Sozialwissenschaften für die Sekundarstufe II.

Als erfahrener Kollege kam Christian Krabbe bereits im Januar an die Schule. Er unterrichtet En­glisch und Pädagogik ebenfalls für die Sekundarstufe II und unterstützt die Schule als Koordinator für Prävention.

Da stellt sich eine Frage: Einstieg an einer neuen Schule – im Distanzunterricht – wenn gar keine Schüler da sind? Tatsächlich muss das Kennenlernen teilweise in Videokonferenzen und am Telefon stattfinden. Die neuen Kollegen sind aber auch in der Study Hall eingesetzt. Dort lernen Schüler, die zu Hause beispielsweise nicht die technischen Voraussetzungen für die Videokonferenzen haben, mit schuleigenen Tablets und iPads und mit der Unterstützung von Lehrern, Schulsozialarbeiterinnen und pädagogischem Personal.

„Wir sind sehr froh über die Verstärkung, denn die vorher schon vorhandenen Lehrerinnen und Lehrer machen Distanzunterricht und können nicht gleichzeitig in der Study Hall arbeiten“, erklärt Vize-Schulleiter Fabian Blech. Zusätzlich laufen auch die Anmeldungen für den fünften Jahrgang. Termine können unter https://gesamtschule-ahlen.de/alles-zur-schulanmeldung/gebucht oder unter 91 16 20 vereinbart werden.