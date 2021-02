Community ist informiert

„Ich bin überzeugt, es gibt niemanden mehr, der nicht weiß, was los ist“, sagt Mehmet Tanli . Der Diplom-Sozialpädagoge arbeitet seit 35 Jahren bei der Stadt Ahlen und ist im Integrationsteam wichtige Verbindung zur türkischstämmigen Bevölkerung. Die pandemische Coronalage sei auch unter diesem Teil der Ahlener „das Thema Nummer eins“.

Gesundheit und Gesunderhaltung habe, so Mehmet Tanli, in der türkischen Kulturgroße Bedeutung. Kein anderes Thema – „außer vielleicht Fußball“ – werde in den türkischsprachigen Medien derzeit so intensiv behandelt. „Nein, ein Informations- und Kommunikationsproblem gibt es nicht“, kann Mehmet Tanli mit Sicherheit ausschließen, dass – anders als gelegentlich vermutet – Menschen mit türkischer Zuwanderungsgeschichte schlechter über die Situation in Ahlen und der Welt informiert seien.

Mehmet Tanli räumt ein, „dass türkische Menschen so gut wie gar nicht deutsche Tageszeitungen lesen“. Das Medienverhalten sei in der Community ein anderes. So nutze dieser Kreis intensiv elektronische und Soziale Medien. Täglich bedient Mehmet Tanli in Deutschland ansässige und beliebte türkischsprachige Presseportale wie Ha-ber.com, ABCGazete oder Dakik.haber. Dazu übersetzt er städtische Presseinformationen und teilt Angebote des Integrationsteams und seiner Kooperationspartner mit. „Ich bekomme eine Menge Rückmeldungen und weiß, dass das gelesen wird.“ Ausgesuchte Multiplikatoren wie Vereinsvorsitzende, aktuelle und frühere Mitglieder des Integrationsrats, Lehrende oder in der sozialen Arbeit Tätige erhalten die Informationen ebenfalls per E-Mail und teilen sie auf ihren Kanälen. Allein 150 Ahlener Adressen stehen in Mehmet Tanlis Mailverteiler. Wichtige Corona-Informationen sind veröffentlicht im türkischsprachigen Teil der städtischen Homepage. Auch darauf wird regelmäßig mit Posts verlinkt.

Infos zu Corona auf der städtischen Homepage in türkischer Sprache. Foto: Stadt Ahlen

1980 kam Mehmet Tanli aus der Türkei nach Berlin. Als Student wollte er hier lernen und später zurück in die Türkei gehen. Dann aber kam der anti-demokratische Militärputsch in seiner Heimat und Tanli blieb in Deutschland. In der „Community“, wie Tanli die Gemeinschaft der Menschen mit türkischen Wurzeln bezeichnet, kennt ihn jeder. Und er kennt fast jeden und jede und weiß „was läuft“. Sein größtes Kapital sei „das Vertrauen, dass die Menschen in mich haben“. Ausgleichend vermittelt er Anliegen, Empfindungen und Erwartungen der Menschen aus dem türkischen Kulturkreis in die deutsche Mehrheitsgesellschaft. „Ich erwarte aber auch, dass sich Zugewanderte hier engagieren und als Teil der Gesamtgesellschaft einbringen. Und das bringe ich auch deutlich zum Ausdruck, was nicht allen immer gefällt.“

Nicht anders sieht das Ahmet Salincakli. Er ist Herausgeber der türkischsprachigen Zeitung „Haber aktuell“. In Sozialen Medien veröffentlicht er tagtäglich lokale Aktualitäten für hier lebende Menschen aus dem türkischen Kulturkreis.

Dass Migranten in Deutschland muttersprachliche Medien nutzen können, halten beide für wichtig. Wer das nicht gut finde, der solle daran denken, dass es auch deutschsprachige Medien überall dort gebe, wo sich deutsche Auswanderer und Residenten aufhalten. „Das erhöht die Bereitschaft zur Integration und ermöglicht es den Leuten, am Leben um sie herum teilzuhaben“, hat Ahmet Salincakli festgestellt.

Das derzeit alles überstrahlende Thema sei auch in seiner „Haber aktuell“ die Covid-19-Pandemie. Ahmet Salincakli teilt Mehmet Tanlis Einschätzung, wonach die Menschen mit türkischen Wurzeln nicht schlechter informiert seien über das Geschehen als andere Teile der Bevölkerung. „In mediterranen Kulturen spielt das gesellige Zusammensein eine größere Rolle als in Nord- und Mitteleuropa. Darum erkläre ich ständig, dass jetzt nicht die Zeit ist für Treffen und Geselligkeit.“ Wer sich daran nicht halte, müsse halt mit Druck dazu erzogen werden, „egal welcher Abstammung oder Kultur“.