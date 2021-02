Als Wirtschaftsförderer gehört es mit zu seinem Job, gut gelaunt in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das ist Körpersprache, die motiviert und wirkt. Jörg Hakenesch weiß aber um die aktuelle Februar-Stimmung hinter verschlossenen Ladentüren am Standort Ahlen. Sie werde immer schlechter, immer prekärer. Und: „Jetzt geht es ans Eingemachte und ans Eigenkapital.“ Nichts sei plan- oder absehbar. Aber eines ganz sicher: „Danach ist vieles anders.“ Die Erinnerungen an den ersten Lockdown – es sind im Redaktionsgespräch die an eine bessere Zeit. „Da ging es darum: Wo kriege ich finanzielle Unterstützung her? Welche Formulare sind auszufüllen?“ Das Schließen des eigenen Geschäfts sei für alle eine neue Situation gewesen, die gelernt werden musste. Jetzt, im zweiten Lockdown, seien viele zwar konzen­trierter. Wohlwissend, wo Hilfen zu beantragen seien. „Das große Pro­blem ist aber diese Ungewissheit. Wann geht‘s wieder los?