Arbeit bringen die seltenen Schneemassen an etlichen Stellen mit sich. Doch neben allen Räumpflichten und Verkehrsproblemen auf eisigen Straßen hat die weiße Pracht auch schöne Seiten.

Unsere Zeitung hatte in diesen Tagen dazu aufgerufen, die schönsten Motive einzufangen. Die Resonanz der Leser war groß. Etliche reizvolle Aufnahmen hat die Redaktion nun zusammengestellt. Leider konnten nicht alle Einsendungen berücksichtigt werden.

Leserfotos aus dem Schnee 1/15 Ulrich Schulte fing ein besonderes Motiv auf dem Friedhof ein. Foto: Ulrich Schulte

Ursula Heitkamms tierische Winterimpression. Foto: Ursula Heitkamm

Schneeimpression mit Sonne von Ulla Tewes. Foto: Ulla Tewes

Miriam Hermes bringt mehrfach Liebe in den Winter. Foto: Miriam Hermes

Spuren im Schnee 2021 Foto: Familie Wolff

Peter Wiethaups Schneewelle an der Dornbreede. Foto: Peter Wiethaup

Reiner Jenkels Schneezwerge. Foto: Reiner Jenkel

Kuckuck! Foto: Janna und Mika

Hallo aus dem Schnee . . . Foto: Janna und Mika

Familie Stapel machte eine Ausfahrt mit dem Schlitten. Foto: Familie Stapel

Schneeimpression mit Brunnen von Barbara Anders Foto: Barbara Anders

Schlitten mit Kindern 2021 Foto: Ulrike Dohle

Schnee auf dem Dach von Anne Leber. Foto: Anne Leber

Rembert Wilkes Winterimpression aus Ahlen. Foto: Rembert Wilke

Hund Mücke im Schnee. Foto: Familie Stapel

Sie können uns weiterhin besondere Leserfotos zusenden – am besten geht das per E-Mail an redaktion.ahlen@wn.de, sofern Sie aus Ahlen kommen und mit der Veröffentlichung einverstanden sind