Parkdeck hinter dem Bahnhof?

Die Idee ist nicht neu, bisher aber nicht umgesetzt und darum jetzt von der SPD noch einmal aufs Tapet gebracht worden. Die Verwaltung soll die Errichtung eines Parkdecks in Innenstadtnähe prüfen. Als mögliche Standorte kämen der Park-and-Ride-Parkplatz an der Industriestraße oder der Parkplatz hinter der Mühle Münstermann am Bahndamm infrage.

Ein Parkdeck, so die Sozialdemokraten in der Begründung ihres im Zuge der Haushaltsberatungen gestellten Antrags, würde nicht nur der Geschäftswelt nutzen, sondern wäre auch ein Beitrag zum Umweltschutz, weil es den Parksuchverkehr reduzieren würde. Und es wäre „kostengünstiger als ein Parkhaus“, obendrein schneller umzusetzen, ohne lange Architektenwettbewerbe und „Vergaberituale“, könnte auch zurückgebaut werden, wenn sich der Bedarf verändert.

Der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding, erklärte dazu im Stadtplanungs- und Bauausschuss: „Wir beschäftigen uns seit Längerem sehr intensiv mit dem Thema, insbesondere mit der Situation hinter dem Bahnhof.“ Die Verwaltung sei auch bereits im Gespräch mit Grundstückseigentümern. In einer der nächsten Ausschusssitzungen werde er über den Stand der Dinge berichten.

Barbara Buschkamp (CDU) nahm Dödings Ankündigung mit süffisantem Unterton „erfreut“ zur Kenntnis. Ihre Fraktion habe den gleichen Antrag schon vor zwei Jahren gestellt. Thomas Kozler (SPD) erwiderte: Die CDU habe seinerzeit ein Parkhaus gefordert. Seine Fraktion würde aus den genannten Gründen ein Parkdeck präferieren.