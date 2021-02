Verschärfte Kontaktbeschränkungen und widrige Verhältnisse auf den Straßen – zwei gewichtige Gründe, die im Vorstand der CDU Vorhelm dafür sorgten, die anstehende Sitzung nur auf virtuellem Wege abzuhalten. Doch das gelang.

„Angesichts des Schneechaos auf den Straßen war dieses Verfahren für einige Teilnehmer sogar vorteilhaft“, sagte Ludger Diekmann im Nachgang. Hubertus Beier zeigte sich derweil optimistisch, dass demnächst ein Funkmast in Tönnishäuschen errichtet werden kann, damit auch dort nach langer Zeit der Ärgernisse ein funktionierendes Handynetz zur Verfügung steht.

Machbarkeitsstudie für Mehrzweckhalle

Die Ortsunion möchte außerdem, dass von externen Fachleuten eine Machbarkeitsstudie für den Bau einer Mehrzweckhalle oder eines Bürgerhauses in Vorhelm erstellt wird. „Dazu sollen Haushaltsmittel, die mit einem Sperrvermerk versehen werden, in Höhe von 50 000 Euro bereitgestellt werden“, so Beier.

Bekommen die Kinder und Jugendlichen in Vorhelm endlich die von der CDU beantragte Dirt-Bike-Strecke? Als möglicher Standort käme inzwischen auch der Platz gegenüber dem Kunstrasenplatz der TuS Westfalia Vorhelm infrage. Aktuell werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt.

Sanierung des Bergeickeler Wegs anschieben

Weitere Forderungen der örtlichen CDU an die Verwaltung sind die Sanierungen des Bergeickeler Weges und die Zufahrt zum Sportgelände der TuS Westfalia. Die Grunderneuerung des Wirtschaftswegs auf dem Bergeickel ist allerdings aufgrund seiner Beschaffenheit und seiner Länge eine finanzielle Herausforderung. Deshalb soll bei einem Ortstermin mit den Anwohnern und den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung eine Lösung gefunden werden.

Der stellvertretende Vorsitzende der Ortsunion, Henrich Berkhoff, ist in den Regionalrat Münster gewählt worden ist. Dieser Rat ist für die Regionalplanung im gesamten Münsterland zuständig. Die Christdemokraten gratulierten ihm.