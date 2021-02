Ahlen tanzt Zuhause

One Billion Rising ist ein globaler Streik, eine Einladung zum Tanz als Ausdruck von Kraft, ein Akt weltweiter Solidarität und eine weltweite Demonstration der Gemeinsamkeit. In den vergangenen Jahren nahmen auch in Ahlen viele an der Tanzaktion teil, die auf die Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam machen will. Und das immer am 14. Februar.

One Billion Rising bedeutet, ins öffentliche und ins individuelle Bewusstsein zu rufen, womit Frauen sich tagtäglich auseinandersetzen müssen.

Elisa Spreemann (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt) Foto: Stadt Ahlen

Mit viel positiver Energie, fröhlichen Musik- und Tanzaktionen ist es gelungen, die Protestaktion in Ahlen und in der ganzen Welt als Symbol weltweiter Frauensolidarität zu etablieren, um dabei größte Aufmerksamkeit auf schwierige Themen zu lenken. Eine Milliarde Frauen und Männer sind am 14. Februar eingeladen, sich zu erheben, um ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen zu fordern. Eine Milliarde Menschen – überall auf der Welt. Eine Demonstration kollektiver Stärke und globaler Solidarität über alle Grenzen hinweg.

In Ahlen findet die Tanzaktion zu dem Song „Break the Chain“ (Zerbrich die Ketten) von Tena Clark schon seit einigen Jahren unter wachsender Beteiligung statt. Da in diesem Jahr coronabedingt jedoch nicht öffentlich getanzt werden kann, haben sich die Organisatorinnen etwas anderes ausgedacht. Am Sonntag (14. Februar) wird von 20 bis 21 Uhr im Bürgerfunk (Frequenz Radio WAF) eine Sendung zum Thema One Billion Rising ausgestrahlt. Redebeiträge gibt es dann von Initiatorin Sabine Giesecke-Hellweg, und Elisa Spreemann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ahlen.

Außerdem kann online unter dem Link https://youtu.be/1w7AgLfJ92M getanzt werden – wenn auch nur von Zuhause aus. Gezeigt wird dort die Tanzaktion von 2020 auf dem Marktplatz. „Der Film soll Lust machen, mit zu tanzen“, sagt Nadine Köttendorf , Leiterin der VHS und Hauptorganisatorin. „Wichtig ist dabei nur, dass wir uns neben dem Spaß auch den Ernst des Themas immer wieder ins Bewusstsein rufen, damit der eigentliche Hintergrund nicht vergessen wird.“

Sabine Giesecke-Hellweg Foto: privat

Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger erkennt die Bedeutung dieses Themas sowohl global als auch die im eigenen Land. Er schickt einen Appell an alle Männer, sich für dieses Thema ebenfalls starkzumachen. „Die Gewalt macht auch vor der eigenen Tür leider nicht halt“, meint er, „so könnten auch die eigenen Töchter, Enkelinnen, Schwestern oder Freundinnen betroffen sein​. Daher ist es wichtig, seine Solidarität zu bekunden.“

Nadine Köttendorf bedankt sich bei den Partnern, die die Tanzaktion jedes Jahr unterstützen. Besonders zu nennen seien die Familienbildungsstätte, der Danceroom Beckum, Innosozial, Amnesty International Ahlen, das Internationale Frauenfrühstück und die Ahlener Schulen sowie die Film- und Tontechniker Stefan Braunsmann und Michael Oertel.