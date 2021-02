Zum vierten Mal in der Geschichte des Ahlener Karnevals muss der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr ausfallen. Doch zum ersten Mal wird auch auf den umliegenden Straßen Stille herrschen, wird kein Bier über einen Kneipentresen gehen oder ein anderer geselliger Ausgleich möglich sein. Corona trifft alle – somit auch die Narren. Vollblutkarnevalist in Trauerstimmung „Uns fehlt so richtig was“, sagt Karl-Heinz „Carlo“ Wilk gegenüber unserer Zeitung.