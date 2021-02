Am Dienstag gab‘s kein Mittagsmenü. „Das war das erste Mal seit 30 Jahren“, sagt Sabine Sczech . Das „Essen auf Rädern“ unter dem Caritas-Signet hatte es nicht einmal aus der Großküche des Lieferanten in Rheine geschafft.

Wenn der Winter irgendwem Grenzen aufzeigt, dann den Mitarbeiterinnen des rollenden Menüservices. 120 Kilometer Strecke für 70 Mahlzeiten kreuz und quer durch die Stadt, raus in die Dörfer und entlegenen Bauerschaften: vor dem Schneeszenario kein Problem. Aber jetzt! „Wir kämpfen uns so durch“, lässt die Caritas-Koordinatorin am Mittwochmittag an ihrem Schreibtisch mit routinierter Ruhe wissen. Der Montag sei aber eine „echte Herausforderung“ gewesen. Und: eine der beiden Touren erst um 15.30 Uhr zurück gewesen. Normalerweise ist das letzte Essen gegen 13 Uhr verteilt. Trotz Verspätung: „Alle zeigten sich verständnisvoll“, sagt Sabine Szech. Was auch für den Totalausfall am Dienstag gelte. Durch das Lkw-Fahrverbot habe die Großküche nicht von Rheine nach Ahlen liefern können. Sonst wären die Kolleginnen gefahren.

Nächster Anruf für Sabine Sczech. Foto: Ulrich Gösmann

Seit Mittwoch rollt das „Essen auf Rädern“ mit Doppelbesetzung. Einer fährt, einer teilt aus. Das habe den Vorteil, dass nicht für jedes Menü ein Parkplatz an schneeblockierten Straßenrändern gefunden werden müsse. Am Montag hätten die Fahrerinnen teils weite Strecken für ein Essen laufen müssen. Sczech: „Eine Kollegin hat am Bürgermeister-Corneli-Ring abgebrochen, weil sie über die hohen Schneeberge nicht von der Straße auf den Bürgersteig kam.“

Zu zweit an Bord scheint die Welt am Mittwoch wieder etwas normaler. Ulrike Isenbeck und Hanne Nordhoff sind kurz nach eins zurück. Und sichtlich erleichtert. Isenbeck wird der Montag in wohl ewiger Erinnerung bleiben: „Das war sehr risikoreich bis lebensgefährlich.“ Einige Male habe sie sich festgefahren. „Ich habe dann irgendwo geschellt. Die Leute haben mir dann geholfen, wieder rauszukommen.“ Dafür ein dickes Dankeschön.