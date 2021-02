Zu Schüppe oder Spaten greift Miriam Herrfurth-Kölling sonst höchstens im Garten. Jetzt liegt eines von beiden in jedem der 17 Flitzer der ambulanten Caritas-Pflegeflotte. Einigen Kollegen hat das in diesen Schneestunden schon aus festgefahrener Situation geholfen. Durch beherztes Freischüppen in Eigenregie.

Hinter die ersten vier Tage Hausbesuche auf extremen Winterstraßen setzt die stellvertretende Pflegedienstleiterin ein „Aufregend!“. Und lacht, weil es bisher doch recht gut gelaufen sei. „Einige Klienten haben angerufen und uns mitgeteilt, dass sie aussetzen wollen.“ Das seien vorwiegend die gewesen, die den Pflegedienst nur einmal in der Woche in Anspruch nehmen. Angehörige würden jetzt einspringen. Erleichterung bringe auch das Angebot, am Abend nicht noch einmal vorbeischauen zu müssen.

„Von uns aus haben wir keine Pflege ausgesetzt“, betont Miriam Herrfurth-Kölling. Und schiebt gut gelaunt hinterher: „Wir sind mit unseren Fahrzeugen bisher ganz mutig durch den Winter gekommen und haben alle eine Schüppe im Auto.“ Sie und andere Kollegen hätten sich dadurch schon selbst befreien können. Sollte das nicht geklappt haben: „Es gab helfende Hände oder wir haben uns untereinander mit einem Anruf unterstützt.“ Unkompliziert auch so mancher außerplanmäßiger Patientenwechsel: „Ich bin gerade hier in der Ecke und könnte übernehmen.“ Alles klar!

Zur herausfordernden Autofahrt die letzten Fußmeter bis zur Haustür, die bei manchem Klienten zu einer kleinen Schneewanderung ausarten, weil nirgendwo ein freier Stellplatz anzusteuern ist. „Herrfurth-Kölling: „Da kommt gerade einiges an Strecke zusammen.“