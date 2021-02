Der Name soll identitätsstiftend wirken und stehen „für eine Schule mit Herz und Verstand“ – diese Zielsetzung hat eine bereits im Oktober gebildete Ar­beitsgruppe aus Lehrern, Eltern und Schülern formuliert, die Anfang November auch öffentlich dazu aufrief, Vorschläge zu machen. Die Resonanz war überwältigend, 110 Zuschriften gingen ein, überwiegend per E-Mail. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Fabian Blech, stellvertretender Schulleiter, und schickt ein dickes Dankeschön hinterher: „Toll, dass die Bevölkerung da so mitgemacht hat!“ Die Einsender hätten sich zum Teil auch „ganz viel Mühe gegeben“ und ausführliche Begründungen verfasst. Abzüglich der Mehrfachnennungen und ein halbes Dutzend weitere Vorschläge aus der Schulgemeinde noch nicht mitgezählt, standen damit 78 verschiedene Namen auf dem Zettel.