Mit dem Stichwort „Hilfeleistung“ wurde der Löschzug Vorhelm am Donnerstagabend alarmiert: Über dem italienischen Bringdienst „Pinocchio“ an der Hauptstraße hatten sich an der Dachrinne drei große Eiszapfen gebildet. „Saugefährlich“, sagte Einsatzleiter Andre Lenger. „Fußgänger sehen sie nicht, weil man nicht ständig nach oben schaut.“ Schnell sperrten die Kameraden den Gehweg und schlugen die Gefahrenquelle ab. Zugführer Raphael Eustermann: „Grundsätzlich ist die Entfernung von Eiszapfen die Aufgabe des Hauseigentümers. In diesem Fall waren die Zapfen aber sehr lang und drohten auf den Gehweg zu stürzen, so dass Lebensgefahr bestand. Da helfen wir natürlich!“