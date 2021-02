Warnschilder, die auf die „Straßenschäden“ hinweisen, wurden schon vor Monaten aufgestellt. Jetzt sei es an der Zeit, den Fuß- und Radweg entlang der Werse zwischen August-Kirchner-Straße und Am Vatheuershof zu sanieren, findet die SPD-Fraktion. Sie wies in einem Antrag im Rahmen der Haushaltsberatung darauf hin, dass auf diesem Abschnitt des Werseradwegs „an vielen Stellen der Asphalt aufgebrochen“ sei, was zu Unebenheiten und Stolperkanten führe, die eine Gefährdung für die Nutzer darstellten. Insbesondere für ältere Menschen mit Gehhilfen wie auch Radfahrer bestehe ein erhöhtes Unfallrisiko.

„ Ist uns bekannt. Ist uns bekannt. “ Bernd Döding

„Ist uns bekannt“, erwiderte im Stadtplanungs- und Bauausschuss der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding . Er stellte in Aussicht: „Wir werden die Sanierung vornehmen, sobald die Witterung es zulässt.“ Das könnten die Umweltbetriebe aus Bordmitteln bewerkstelligen. Haushaltsrelevant war der SPD-Antrag somit nicht.

Döding kündigte eine Bereisung und Überprüfung aller Fuß- und Radwege im Stadtgebiet nach dem Ende der Frostperiode an.