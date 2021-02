Großoffensive erreicht die halbe Stadt

Die Hälfte des Stadtgebiets ist am sechsten Tag schneeerleichtert. Den verkehrstechnisch empfindlichsten Punkt nehmen sich private Räumfahrzeuge am heutigen Samstag zwischen Rathaus und Bahnhof vor. Am Vormittag ist die Südspange Sperrbezirk. Hoffnung auf eine wieder anlaufende Müllabfuhr setzen auf den kommenden Mittwoch.

Die Südspange ist am Samstagvormittag Sperrbezirk. Foto: Ulrich Gösmann

Mit minus 20 Grad erwacht Ahlen am Freitag als eine der kältesten Städte des Münsterlandes. Bereits am Vortag zeigten sich auf den Straßen erste schwarze Löcher im bis dahin flächendeckenden Weiß. Die Großoffensive zeigt Wirkung, der Fahrzeugverkehr kommt langsam wieder in Fahrt, wenn auch untertourig. „In Teilbereichen sieht es gut aus“, bilanziert Bernd Döding , Leiter der Ahlener Umweltbetriebe. Auch am Samstag gehe es mit Unterstützung privater Lohn- und Fuhrunternehmen weiter.

„ Am Montag könnte es Eisregen geben. Am Montag könnte es Eisregen geben. “ Bernd Döding

Wolfgang Siehoff , städtischer Koordinator privater Räumhilfe, rückt die Innenstadt in den Fokus. „Am Samstag geht‘s ganz bewusst auf Südstraße, Südenmauer und Südbrede weiter, weil dann der Berufsverkehr raus ist.“ Damit verbunden sein Verkehrshinweis: die Südspange am Vormittag meiden.

Fortsetzung folgt am Montag. Vorrangig dort, wo ab Mittwoch die Müllabfuhr wieder aufgenommen werden soll. Vorher sei noch nicht daran zu denken, bedauert Döding: „Am Montag könnte es Eisregen geben.“ Das binde maximales Personal an den Winterdienst. Der hat inzwischen vom Drei- in den Zwei-Schicht-Betrieb gewechselt. Lief der städtische Räumdienst in den ersten Tagen rund um die Uhr, ruht die Arbeit jetzt zwischen 21 und 3 Uhr. Salzengpässe zeichnen sich noch nicht ab. Am Freitag erreichten zwei Silozüge Nachschub den Ostberg. Wobei abstumpfende Mittel bei Minus-Topwerten mehr Wirkung versprechen.

Die Ahlener Umweltbetriebe nehmen ab Mittwoch, 17. Februar, mit der Restmüll- und Papierabfuhr ihren regulären Betrieb von Müllabfuhr und Wertstoffhof wieder auf. Das legte der Einsatzstab in seiner Lagebesprechung am Freitagmittag fest. Döding bittet für die Vorsicht der Umweltbetriebe um Verständnis. In vielen Fällen sei es noch immer nahezu unmöglich, Tonnen zu bewegen, auch für die Kollegen. Schwere Abfalltonnen ließen sich kaum durch den Schnee ziehen. Für Eigentümer und Beschäftigte sei das auf rutschigem und teils vereistem Untergrund nicht ohne Gefahren. Ausgefallene Abfuhren von Bioabfall, Papier und gelben Wertstoffsäcken könnten aufgrund der angespannten Personalsituation nicht nachgefahren werden.

Bei der nächsten turnusmäßigen Abfuhr besteht die Möglichkeit, diese Abfälle in x-beliebigen Säcken oder kleinen Kartons dazu zu stellen. Alternativ werden Bioabfälle, Papier und Wertstoffsäcke ab Mittwoch auch wieder am Wertstoffhof am Ostberg angenommen.

„ Wer schon einen Abholtermin hatte, erhält von uns in den nächsten Tagen unaufgefordert einen Nachholtermin. Wer schon einen Abholtermin hatte, erhält von uns in den nächsten Tagen unaufgefordert einen Nachholtermin. “ Bernd Döding

Frühestens ab 22. Februar erfolgen wieder Touren der Sperrmüllabfuhr. Ausgefallene Sperrmüllabfuhren müssen nicht neu beantragt werden. Döding: „Wer schon einen Abholtermin hatte, erhält von uns in den nächsten Tagen unaufgefordert einen Nachholtermin.“

Unterdessen gilt auf Gehwegen erhöhte Vorsicht. Dachlawinen bergen Gefahren – und reizvoll anmutende Eiszapfen.