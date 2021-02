Für die Fritz-Winter-Gesamtschule war das vorgezogene Anmeldeverfahren für die zukünftige Jahrgangsstufe fünf von der Bezirksregierung Münster angeordnet worden. Am vergangenen Donnerstag war das letzte Zeitfenster für die Anmeldung. Dann stand fest: Es sind in diesem Jahr 230 Anmeldungen.

Das sind etwas weniger als im vergangenen Jahr, als 265 Kinder angemeldet worden sind. Damals stand aber noch nicht fest, ob die zweite Gesamtschule in Ahlen tatsächlich an den Start gehen würde.

„Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. So ist die Chance, einen Platz an der Fritz-Winter-Gesamtschule zu erhalten, für alle angemeldeten Kinder deutlich erhöht“, so Schulleiter Alois Brinkkötter, der es dennoch bedauert, dass er insgesamt 56 Kindern keinen Platz geben kann. Das seien immerhin zwei ganze Klassen.

Inzwischen ist das Auswahlverfahren abgeschlossen. Die Auswahlkriterien sind in Nordrhein-Westfalen eindeutig und setzen die leistungsorientierte Auswahl an die erste Stelle. Natürlich nach Prüfung der vorliegenden Härtefälle.

„Die Drittelung konnte wieder erfolgreich realisiert werden. Im Topf mit den Gymnasialempfehlungen landeten auch in diesem Jahr wieder 30 Prozent. Das ist für eine Gesamtschule ein richtig gutes Ergebnis“, so die zuständige Abteilungsleiterin Brigitte Horstkötter.

Das Losverfahren wurde auch in diesem Jahr wieder mit externer Beteiligung durchgeführt. Der Schulpflegschaftsvorsitzende der Schule war mit dabei und war sehr erfreut, dass auch wieder alle Geschwisterkinder aufgenommen werden konnten.

Die Aufnahme- und Ablehnungsbescheide sind inzwischen versandt worden. Für Eltern, die nun noch ei­ne Beratung wünschen, bietet der Schulleiter am Dienstag (16. Februar) eine Telefonsprechstunde von 9 bis 16 Uhr an. Die ersten Termine sind schon vereinbart worden.