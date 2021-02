Die Zeiten, in denen Seen und Teiche jeden Winter von einer dicken Eisschicht bedeckt waren, sind lange vorbei. Ein Extremwinter wie dieser trifft unsere Breitengrade nur noch mit Abstand einiger Jahre. Insofern war es nicht verwunderlich, dass die Eisrettungsübung der Feuerwehr in diesen Tagen für einige jüngere Kameraden eine Premiere darstellte.

Alexander Jarosch mimte das Opfer

„Es war schon ein Ereignis, als sich unser fiktives Opfer Alexander Jarosch vorsichtig über den Langstteich tastete und es immer wieder merklich unter ihm knackte“, sagt Jens Schüsselerm der die Übung gemeinsam mit Susanne Faust vorbereitet hatte. „Wir waren mit fünf Brandmeisteranwärtern vor Ort, die in dieser Woche an der Hauptwache eingesetzt waren, zwei davon kommen aus Rheda-Wiedenbrück.“ Daher war die Übung auch personell gut umsetzbar.

Unter Leitung von Susanne Faust und Jens Schüsseler übten die Feuerwehrleute die Eisrettung auf dem Langstteich. Foto: Feuerwehr

Das Loch in den Teich zu schlagen, in dem das vermeintliche Opfer sich dann – natürlich vor Kälte geschützt im Neoprenanzug – postieren musste, war allerdings doch nicht so einfach wie gedacht. „Wir haben schon etwas mit der Axt nachgeholfen“, so Schüsseler. Doch angesichts des einsetzenden Tauwetters rät der Zugführer der Hauptwache unbedingt davon ab, die Eisflächen zu betreten. „Sonst müssen wir am Ende aus der Übung Ernst machen, was eigentlich niemand will.“ In Bergkamen habe es erst vor wenigen Tagen einen solchen Einbruch ins Eis gegeben, der sehr dramatisch ablief.

Der Lerneffekt war optimal

Dennoch: Vom Lerneffekt war das Eiswetter optimal. Gerade die jüngeren Helfer hätten gemerkt, wie anstrengend es ist, bei voller Schutzmontur im Liegen die Leitern nachzuschieben. Nach eineinhalb Stunden war das Übungspensum dann geschafft – und die Teilnehmer ebenfalls.