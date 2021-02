Was kann ich jetzt mit der ganzen Familie machen? Eine Frage, die in Zeiten geschlossener Schulen und Kitas sowie nicht vorhandener Ausflugsmöglichkeiten viele umtreibt. Kinder und Erwachsene müssen sich mehr denn je in den eigenen vier Wänden beschäftigen. Doch was tun gegen den Lockdown-Koller? Und wie gelingt es am besten, den eigenen Geist wach zu halten? Die Antwort, die viele auf diese Fragen gefunden haben, beschert zwei echten Klassikern eine Renaissance: Es gibt seit Monaten bundesweit eine boomende Nachfrage nach Puzzles und Gesellschaftsspielen. Aber warum? Zu den Gründen hat Ruth Rätze, Inhaberin des Spielwarenladens „Die Spielerei“ an der Oststraße, eine klare Vermutung: „Das, was man mit den Kindern nicht real machen kann, wird jetzt gespielt“, sagt sie.