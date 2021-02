Rosenmontagsumzug durch den Garten

Rosenmontag 2021 in Ahlen ganz ohne „Helau“ und Umzug? Trotz Corona-Pandemie und Versammlungsverboten wollen die Karnevalisten von „Nord-West-Humor“ (NWH) ihren humorvollen und freundlichen Karnevalsvirus nicht verstecken und haben ihrerseits zwei Ideen für einen alternativen Rosenmontagszug entwickelt.

Wäre der Rosenmontagszug in diesem Jahr eventuell sogar wegen der Schneemassen ausgefallen? Eine Frage, die sich Rudolf Jaschka , Wagenbaumeister von „Nord-West-Humor“ nicht stellt. Im Gegenteil: Er hat in seinem Garten am Vorhelmer Weg 65 mit karnevalistisch geschmückten Figuren den Rosenmontagszug nachgestellt, der in der weißen winterlichen Landschaft besonders schön wirkt.

Rosenmontagszug mit Legofiguren von "Nord-West-Humor" Foto: Screenshot

„Wir müssen doch was zum Rosenmontag zu tun haben“, erklärt der passionierte Wagenbauer, der in dieser Session gewissermaßen arbeitslos war. So kam ihm die Idee, eine Rosenmontagszene im Vorgarten nachzustellen. Den Spaziergängern auf dem Weg in die Langst jedenfalls gefällt‘s, wie er aus dem Wintergarten seines Hauses beobachtet, denn die bleiben regelmäßig stehen, um sich das Spektakel anzuschauen: „Viele Menschen erfreuen sich daran und haben Spaß.“ Darum sollen die Figuren bis Dienstagabend so stehenbleiben. Denn dann folgt der Aschermittwoch, an dem ja bekanntlich alles vorbei ist.

Geschenk zum 70. Geburtstag

Grundlage der Szene sind acht Figuren, die dem Rosenmontagszug zuschauen. Die stehen schon länger in Jaschkas Garten und stellen eigentlich seine Enkelkinder dar. Ein Geschenk der Familie zum 70. Geburtstag im vergangenen Oktober. Nun agieren sie als Rosenmontagszugspalier, ein Eisbär mit NWH-Schal und der NWH-Clown bilden dann den Rosenmontagszug im Kleinformat. Gemäß dem Motto: „Der Clown liebt die Menschen, Nord-West-Humor liebt den Clown.“

Mottowagen aus Lego

An anderer Stelle, nämlich bei NWH-Präsident Georg Dückinghaus, wurde am Rosenmontagszug im Kleinformat gebastelt. Mehrere Mottowagen aus Lego hat er gebaut, unter anderem mit den Themen „Krisengipfel in Wuhan – Karneval ! Und wie weiter?“, „Anti-Corona-Armee“ oder „Das Leben nach Corona – alles wird schön!“. 17 Gefährte sind es geworden, die die Hauptrolle in ei­nem Video spielen. Mit ei­nem Band verbunden werden sie durch das Bild gezogen. Und „Nord-West-Humor“ wäre nicht „Nord-West-Humor“, würde es nicht noch einen aktuellen Bezug zur Stadtpolitik geben. Denn der fröhliche Lindwurm zieht vor der Kulisse des im Entwurf jüngst vorgestellten neuen Stadthauses vorbei.

Damit auch andere Karnevalisten ihre Freude an diesem viralen Umzug haben, ist geplant, das zwei Minuten lange Video am Rosenmontag auf der Facebookseite „Bürgerausschuss Ahlen Karneval“ zu veröffentlichen.