Idee eines Bürgerhauses weiterverfolgen

Ein wenig ambivalent hat die Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) den Verkauf des Gasthauses Pelmke an den Vorhelmer Unternehmer Björn Brückner aufgenommen. „Wir sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt IG-Vorsitzender Guido Keil .

Einerseits sei die Wiederbelebung des seit einigen Jahren geschlossenen Traditionslokals mit neuem Konzept (unsere Zeitung berichtete) ausdrücklich zu begrüßen, andererseits wollte die IG an dieser Stelle eine Art Bürgerhaus schaffen, so Keil, was nun nicht mehr umgesetzt werden könne. Brückner hatte allerdings gegenüber unserer Zeitung schon angedeutet, feste Bande mit den Vorhelmer Vereinen knüpfen zu wollen.

Guido Keil ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände. Foto: Christian Wolff

Im Jahr 2019 wurde über die IG VVV eine Bedarfsabfrage bezüglich einer Mehrzweckhalle bzw. eines Bürgerhauses angeschoben. „Die Resonanz aus der Dorfbevölkerung war groß und die Auswertung zeigte deutlich, dass ein solches Objekt im Wibbeltdorf gebraucht wird“, blickt der IG-Chef zurück. „Aufhänger dieser Aktion war ein Prüfantrag der CDU , welcher an die Stadtverwaltung gesendet worden ist.“

Durch das eindeutige „Ja“ zu einer Mehrzweckhalle wurde im April 2019 ein erstes Gespräch mit der Stadtverwaltung geführt. Gemeinsam mit Vertretern aus einigen großen Vereinen, dem Ortsausschuss und der IG VVV wurden die Möglichkeiten einer Umsetzung diskutiert. Keil: „Bei diesen Gesprächen wurde schnell klar, dass eine große Lösung – der Neubau einer Halle – nicht realisierbar ist.“ In einem weiteren Gespräch im Rathaus sei dann im Februar 2020 die Möglichkeit eines Bürgerhauses in der Gaststätte Pelmke besprochen worden. Die Stadtverwaltung unterbreitete das Angebot, das Gebäude für ein Bürgerhaus – wenn machbar – zu erwerben. Voraussetzung hierzu wäre ein umsetzbares Nutzungskonzept gewesen. „Um möglichen Spekulanten nicht in die Hand zu spielen, wurden alle Beteiligten zu Stillschweigen verpflichtet“, erklärt Guido Keil, dessen IG VVV die Federführung bei der Erstellung der Konzeption, welche dann Ende Februar 2020 der Stadtverwaltung vorgelegt wurde, übernommen hatte. „Kernpunkt des Konzeptes ist, das ein solches Haus mitten im Leben der Dorfgemeinschaft stehen und eine niederschwellige Begegnungsstätte für bürgerschaftliches Engagement werden muss.“ Das Gebäude werde zu einem Dorfzen­trum, in dem sich Bürger, Vereine und Gruppen treffen, austauschen, helfen und gemeinsam Aktionen planen und umsetzen können. Durch diese neue Gemeinschaft, über Vereins- und Herkunftsgrenzen hinweg, werde ein „Wir-Gefühl“ entwickelt, welches dem Dorfleben zugute kommt. „Bürgerschaftliches Engagement bekommt somit einen Raum und kann sich entwickeln.“ Die Konzeption sei von allen Seiten als gut und erstrebenswert beurteilt worden.

Verwaltung in Planung eingebunden

Guido Keil ist traurig, dass die Umsetzung durch die Coronapandemie jäh gestoppt worden ist. Im August 2020 sei von Seiten der IG VVV und dem Ortsausschuss ein weiterer Versuch unternommen worden, das Thema noch einmal anzuschieben. „Von Seiten der Stadtverwaltung wurde vereinbart, dass diese noch einmal mit Eigentümer und Interessenten Gespräche führen wird. Allerdings waren diese Bemühungen erfolglos.“ Nun wurde das Pelmke-Gebäude verkauft. „Wir freuen uns, dass ein Vorhelmer, der in der Dorfgemeinschaft aktiv und bekannt ist, dahinter steht und eine für das Dorf positive Entwicklung aufzeigen wird“, fasst der Vorsitzende zusammen. „Die IG VVV wünscht Björn Brückner alles Gute und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Gerne sind wir auch bereit, mit anzupacken, um den Dornröschenschlaf der Gaststätte zu beenden.“

IG will anderes Objekt suchen

In Sachen Bürgerhaus will Guido Keil aber nicht den Kopf nicht in den Sand – oder in den Schnee – stecken. „Wir werden schauen, ob und wo ein anderes Objekt für ein Bürgerhaus zur Verfügung steht und hoffen dann, mit Hilfe der Stadtverwaltung, auf einen Erfolg des Projektes. Denn ein solches Haus ist für Vorhelm sinnvoll und wichtig.“