Das massiv einsetzende Tauwetter stellt Grundeigentümer und Ahlener Umweltbetriebe (AUB) vor eine neue Herausforderung. Der an Straßen und auf privaten Grundstücken aufgehäufte Schnee blockiert an vielen Stellen die Abflüsse in das Kanalnetz. Diese sollten jetzt wo immer möglich freigelegt werden, empfiehlt AUB-Leiter Bernd Döding . „Mit den schlagartig steigenden Temperaturen beginnen Schnee und Eis schneller als sonst zu schmelzen.“ Nach bis zu minus 20 Grad in den Nächten der vergangenen Woche steht regelrecht Wärme ins Haus. Schon Mitte der Woche erwarten die Wetterdienste zweistellige Plusgrade.

„ Sollten die nicht funktionieren, kann Schmelzwasser sogar angrenzende Grundstücke beeinträchtigen. Sollten die nicht funktionieren, kann Schmelzwasser sogar angrenzende Grundstücke beeinträchtigen. “ Bernd Döding

Finde das Wasser dann nicht den Weg in den blockierten Kanal, könne das zum Rückstau führen, der Grundstücke, Straßen und Wege flute. Mehr als 5000 Gullys sorgen üblicherweise für den reibungslosen Abfluss von Niederschlagswasser. Bernd Döding warnt: „Sollten die nicht funktionieren, kann Schmelzwasser sogar angrenzende Grundstücke beeinträchtigen, wenn es sich eigene ungewollte Abflusswege sucht.“ Betroffen sein könnten etwa Keller und Garagen.

Der Winterdienst der Umweltbetriebe kümmert sich derzeit um die Straßenabläufe an den Unterführungen. Freigelegt werden sie zudem an viel befahrenen Straßen.

Bernd Döding bittet die Bevölkerung um Unterstützung: „Bitte versuchen Sie, die Abläufe vor Ihrer Haustür freizulegen, so dass das Schmelzwasser seinen Weg hierhin findet.“ Dies diene sowohl dem Schutz des eigenen Hauses als auch der Grundstücke in der Nachbarschaft.