Im Bereich der Einmündungen von Beckumer Straße und Rottmannstraße in den Ovalverkehr sei es bereits „wiederholt zu Unfällen mit Personenschäden gekommen“, schilderte Artmann . Er äußerte die Vermutung, dies könnte an der fast geradlinigen Straßenführung der Beckumer Straße und der durch die Bebauung eingeschränkten Sicht auf die aus der Rottmannstraße kommenden Fahrzeuge liegen. Artmann bat darum zu prüfen, wie die Situation entschärft werden könne, etwa durch das Aufstellen von Stoppschildern. Denkbar wäre auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Dazu sieht die Verwaltung jedoch derzeit keine Veranlassung. Nach Rücksprache mit der Polizei teilte der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding , auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Es gab im November und Dezember in der Abenddämmerung an dieser Stelle zwei leichte Unfälle, in diesem Jahr noch keinen.“ Von ei­ner Unfallhäufung könne folglich keine Rede sein. Döding verspricht aber: „Wir werden das weiter beobachten.“

In der Ausschusssitzung hatte auch Martina Maury (BMA) bezweifelt, dass an dieser Stelle akuter Handlungsbedarf besteht. Süffisant merkte sie an: „Der Verkehr steht doch mehr als er fließt.“