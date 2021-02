Reichlich Salz an die Scholle

Die Müllabfuhr meldet sich nach eineinhalbwöchiger Abstinenz an diesem Mittwoch zurück – und schickt den Streudienst sicherheitshalber vorweg. Selten bis nie war eine Entsorgungstour so gut vorbereitet worden, um Hals- und Beinbruch vorzubeugen.

Zwei Winterdienst-Kolonnen sind seit Montag vorrangig dort im Schwerpunkteinsatz, wo am Mittwoch und Donnerstag die Tonnen rollen – und schlimmstenfalls über Eisberge holpern. Mit drei Stunden Zeitvorsprung geht‘s mit Großraumstreuer, Handkolonne, Mobilbagger und Containerfahrzeug zur finalen Runde noch einmal durch die beiden Müllbezirke. Gut möglich, dass der Winterdienst kurz nach drei Uhr den Weckdienst übernimmt. Einsatzleiter Patrick Mlinar bittet um Bürgerunterstützung: „Die Stellen, wo die Tonnen stehen und rollen, bitte vom Eis befreien!“ Wie das geht? Am besten mit der Schüppenspitze, vielleicht aber auch mit dem Schuhabsatz. Auf jeden Fall mit viel Kraft.

Mit Absatz und Schüppenkante spitz rein. So könnte es klappen... Foto: Ulrich Gösmann

Wie fest das Eis sitzt, zeigt am Dienstagmorgen die Königstraße. Eine festgefahrene Situation, die Autofahrer mit dem Gefühl begleitet, über einen gefrorenen Acker zu schaukeln. Dazwischen vorsichtig vor sich hin tapsende Fußgänger, die beim Überqueren des Pflasters Gefahr laufen, sich lang zu legen. Räumen ist nicht mehr. „Wir würden mehr kaputt machen, als einen positiven Effekt zu erzielen“, sagt Pa­trick Mlinar. Jetzt hilft nur noch stumpfes Salzstreuen, um den Taueffekt zu beschleunigen.

„ Danach löst sich das Problem von allein. Danach löst sich das Problem von allein. “ Patrick Mlinar

Mehr Arbeit erwartet die städtischen Winterdienstler in den engen Straßen des Wohngebietes Beumers Wiese. Dort passen die privaten Schaufelbagger und Sattelschlepper nicht rein. Seit Montag holt die Stadt den Schnee aus der Siedlung. An anderer Stelle sind Lohn- und Fuhrunternehmen wohl noch bis zu diesem Mittwoch unterwegs, um Schneemassen aufzuladen. Ziel: die Zeche und der Bosenberg. „Danach“, ist sich Patrick Mlinar sicher, „löst sich das Problem von allein.“

Am Mittwoch steuert die Müllabfuhr die Bereiche Millöcker Straße, Zuckerort- und Heinrich-Sommer-Siedlung an. Am Donnerstag stehen folgende Großbereiche auf der Liste: Kastanienweg, Steinbrückenkamp, Gerhardt-Hauptmann-Straße, Chamissostraße, Raabestraße, Innenstadt, Industriestraße, Lütkeweg, Schlütingstraße und Westkamp. Diese Angaben dienen der groben Orientierung ohne Anspruch auf Nennung aller Anwohnerstraßen.

Um die aktuell auf Facebook meistgestellte Frage noch einmal zu beantworten: Nein! Ausgefallene Bezirke werden nicht nachgefahren. Das gilt gleichwohl für Sack und Tonne.